Çin'in yükselen markalarından olan Xiaomi çok kısa bir sürede dünyanın en büyük firmalarından birisi haline geldi.



Çin'in yükselen markalarından olan Xiaomi çok kısa bir sürede dünyanın en büyük firmalarından birisi haline geldi. Yi Technologies altında ürünleri de satışa sunan firmanın modem/router'dan pirinç pişirme makinesine kadar pek çok farklı ürünü bulunuyor. Firmanın önümüzdeki hafta Amerika'da düzenlenecek olan fuarda yeni çok hızlı drone'unu tanıtacağı kesinleşti. Detaylar haberimizde.



2010 yılında kurulan ve sadece 6 yılda dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Amerika'da Las Vegas'ta 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek CES tüketici elektroniği fuarında düzenlenecek olan tanıtım etkinliğinde firmanın pek çok farklı ürününün tanıtması bekleniyor.



Çok kısa bir sürede dünya çapında bir başarı yakalayan Xiaomi, dünyanın pek çok yerinde resmi olarak bulunmuyor. Amazon, Aliexpress ve GearBest sayesinde ulaşamadığı pek çok yere ulaşan firmanın neredeyse tüm ürünleri ithalatçı garantili olarak ülkemizde de satılıyor.



Firmanın görüntü teknolojileri üreten bölümü olan Yi Technologies ise şimdiye kadar biri 4K çekim yapabilen iki farklı aksiyon kamerası ve bir aynasız fotoğraf makinesi piyasaya sürmüştü. Firmanın şimdi de drone işine girmesi bekleniyor. Drone konusunda standart olma noktasına yaklaşan DJI firmasına rakip olacak olan Erida Drone adını taşıyan cihaz ilginç şekilde 3 pervaneye sahip. Şimdiye kadar gördüğümüz pek çok farklı cihazda 4 pervane bulunurken bu cihaz 3 pervane ile çalışıyor. İddiaya göre ürün bu özelliği sayesinde saatte 110 km hızlara ulaşabiliyor. Şimdiye kadar çoğu drone'un ulaşamadığı bu hızlarda rahatlıkla uçuş yapabildiği söylenen cihazın üzerinde yüksek çözünürlüklü bir kamerada bulunuyor.



Yi 4K aksiyon kamerasının yerleşik olarak geldiği cihaz bu sayede 4K çözünürlüğünde 60 fps kayıt yapabiliyor. Yüksek hızlarda sarsıntıyı engellemek içinse özel olarak geliştirilmiş bir sabitleyici ,gimbal, kullanılmakta.



40 dakika boyunca havada kalabilen cihaz sahip olduğu yüksek hız ve uzun uçuş süresine hafif karbon fiber gövdesi sayesinde ulaşıyor. Firmanın resmi internet sitesi üzerinden fotoğrafını ve hızını paylaştığı cihazın diğer bilgileri ise CES 2017 fuarında açıklanacak.



Tüketici elektroniği fuarı olan CES, her yıl Amerika'da onlarca teknoloji şirketinin katılımıyla gerçekleşiyor. Pek çok farklı ürünün tanıtıldığı fuar dünya çağındaki en önemli teknoloji fuarları arasında yer alıyor. LG'nin 3 farklı yapay zekaya sahip robotunu tanıtacağı fuarda Xiaomi'nin de yeni aksiyon kamerası, drone ve daha pek çok ürününü tanıtacağı söyleniyor.



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