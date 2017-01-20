

Sony Xperia Z5 serisi için Android 7.0 Nougat güncellemesi dağıtımı başladı. İşte detaylar.







En güncel Android sürümü olan Android 7.x, üreticiler tarafından kullanıcılara ulaştırılmaya başlandı. Duyurulduğundan bu yana 3 aydan fazla zaman geçen yeni sürüm, an itibariyle Xperia Z5 modelleri için dağıtılıyor.



Xperia Z5 için Android 7 güncellemesi hakkında bilinmesi gerekenler!



Geçtiğimiz günlerde sertifika alırken görüntülenen Xperia Z5 için Android 7 güncellemesi artık hazır. Xperia Z5, Z5 Compact ve Z5 Premium modellerine dağıtımı başlanan güncelleme 32.3.A.0.372 model numarasına sahip.



Yaklaşık 1.3 GB boyutundaki güncelleme, OTA üzerinden veya Xperia Companion isimli PC yazılımı aracılığı ile cihazlara yüklenebiliyor. Güncellemenin boyutu büyük olduğundan, Wi-fi ile indirilmesi öneriliyor. Güncelleme sonrasında veri kaybı beklenmiyor ancak büyük sistem güncellemeleri öncesinde kullanıcılara her zaman yedek almaları tavsiye ediliyor.



Söz konusu güncelleme Android 7 ile gelen tüm yenilikleri Xperia Z5 modellerine getiriyor. Bunlar arasında çoklu pencere desteği, gelişmiş batarya performansı, “hamburger” olarak tanımlanan yeni bildirimler ve Google Now değişiklikleri bulunuyor.



Sony özelinde ile kamera tarafında önemli yenilikler var. Özel selfie zamanlayıcısı bunlardan ilki. Özçekim öncesinde ayarlanan zamanlayıcı ile belirlenen süre sonrasında fotoğraf çekiliyor. Diğer yenilik ise kamerada artık daha fazla özelleştirme seçeneğine yer verilmesi.



Xperia Z4 Tablet modeline de bu güncellemenin geleceği daha önce Sony tarafından doğrulanmıştı. Ancak dağıtımına başlanan bu sürüm, henüz Xperia Z4 Tablet için indirilebilir durumda değil.



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