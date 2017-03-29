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'y ve z kuşağının otomobille duygusal bağı yok'

'Y VE Z KUŞAĞININ OTOMOBİLLE DUYGUSAL BAĞI YOK'

Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Koçak, "Eskiden otomobil sahibi olmak önemli bir statü sembolüydü. Artık, Y ve Z jenerasyonu olarak bilinen genç nesilde bu değer çok fazla ön planda değil." dedi.

Tarih : 29 Mart 2017, 13:34
Puan Ver : 'y Ve Z Kuşağının Otomobille Duygusal Bağı Yok'(8/10)5


Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, bir program kapsamında geldiği Bursa'da, yaptığı açıklamada, 2016 yılında dünya genelinde 96 milyon aracın üretildiğini söyledi.



Dünya otomotiv sektörünün ulaştığı noktayı iyi görmediklerini dile getiren Koçak, ihtiyacın üzerinde otomobil üretmek üzere yatırım yapıldığını ve piyasaya fazla arz olduğunu anlattı.



Karlılıkların azaldığını, otomobillerin hepsinin birbirine benzediği ortamda karlı bir işletme yürütmenin mümkün olmadığını vurgulayan Koçak, "Türkiye'de eğer otomotiv sanayi hamlesi yapacaksak ve buna yönelik strateji geliştireceksek biraz daha farklı kanallara gitmeliyiz." dedi.



 



kaynak:ahaber








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