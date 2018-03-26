Polonya, ülkenin doğu sınırlarına 1200 km uzunluğunda duvar örmeye hazırlanıyor. Duvar ilk etapta Ukrayna sınırına çekilecek. Aynı zamanda dünyanın sınırlar için hazırlanan en uzun duvarı olacak.

MALİYETİ 56 MİLYON EURO

Ancak Avrupa'da son zamanlarda sınırları kaçak olarak geçmeye çalışan mültecilere karşı önlem olarak gündeme gelen duvarlardan farklı olarak, Polonya'da amaç mültecileri değil, yaban domuzlarını ülkeden uzak tutmak.

56 milyon euroya mal olacak olan duvarın amacı Ukrayna istikametinden ülkeye giren yaban domuzlarını engellemek.

KAZIP GEÇMESİNLER DİYE DE ÖNLEM ALINACAK

2 metre yüksekliğinde olan duvar, planlara göre toprak altında da iki metre derine inecek. Böylece yaban domuzlarının toprağı kazarak Polonya'ya girmesi de engellenecek.

HASTALIKLARDAN SORUMLU TUTULUYORLAR

Son zamanlarda Doğu Avrupa'da özellikle yaban domuzları nedeniyle yaygınlaşan Afrika Domuz Ateşi hastalığı ev hayvanlarını da tehdit etmeye başladı.

Bölgede et tüketiminde koyun ve danadan daha çok tercih edilen domuz üretimini tehdit eden hastalığın önlenmesi aslında sadece Polonya için değil, bölgenin diğer ülkeleri için de acil bir ihtiyaç.

Macaristan da geçen yıl yaban domuzlarının serbest geçişlerini engellemek için benzer bir projeyi gündeme getirmiş, ancak kaynak yetersizliği nedeniyle proje ertelenmişti.

ZEKİ DOMUZLAR DUVARI AŞABİLİR

Öte yandan uzmanlar yaban domuzlarının ülkeden ülkeye geçişlerini engellemek için sadece sınır duvarlarının yeterli olmayacağını vurguluyorlar. Çünkü en zeki yaban hayvan türlerinden biri olarak bilinen yaban domuzları, karşılarına çıkan bu tür engelleri, akarsulardan ve nehir yataklarından faydalanarak kolayca aşabiliyorlar.

Afrika Domuz Ateşi hastalığı insanlara bulaşmamakla birlikte, hayvanlar için ölümcül. Bu hastalığa yakalanan hayvanları iyileştirmek mümkün olmuyor.

Bu nedenle hastalığın bulaşması halinde çok büyük evcil hayvan sürülerini de itlaf etmekten başka bir çare kalmıyor. Bu ise hayvancılık için çok büyük kayıp anlamına geliyor.

Kaynak: haberinburada