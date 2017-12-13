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Yabancılar, Sağlığı Türkiye'de Buldu! 11 Ayda 751 Bin Kişi Geldi
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Yabancılar, sağlığı Türkiye'de buldu! 11 ayda 751 bin kişi geldi

YABANCILAR, SAĞLIĞI TÜRKİYE'DE BULDU! 11 AYDA 751 BİN KİŞİ GELDİ

Türkiye sağlık turizminde rekor kırdı. 11 aylık dönemde gelen turist sayısı 751 bin olurken gelen turistlerin ekonomiye katkısının 7 milyar doları bulması bekleniyor.

Tarih : 13 Aralık 2017, 22:00
Puan Ver : Yabancılar, Sağlığı Türkiye'de Buldu! 11 Ayda 751 Bin Kişi Geldi(10/10)6

Son yıllarda sağlık turizminde atağa geçen Türkiye, bu yılın 11 ayında tüm zamanların rekorunu kırdı. Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi'nin verilerine göre ocak-kasım aylarında Türkiye'ye 751 bin sağlık turisti geldi. 2015'te 746 bin sağlık turisti alan ve 5.2 milyar dolar gelir elde eden Türkiye, 2016'da darbe girişimi, terör saldırıları nedeniyle sağlık turistinde 730 binlere gerilemişti.11 ayda 2015 rakamlarının aşıldığını belirten Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi (THTC) Kurucu Başkanı Emin Çakmak, "Biz bu yıl için 750 bin sağlık turisti hedeflemiştik, bunu aştık. Yılsonuna kadar 760 bin kişiye ulaşacağımızı ve gelirimizin de 7 milyar doları aşacağını öngörüyoruz" dedi. Çakmak, 2018'de 800 bin sağlık turisti ve 7.5 milyar dolar gelir hedeflediklerini aktardı.

TÜP BEBEKTE İKİYE KATLANDI

Sağlık turistinin ağırlıklı olarak onkoloji, organ nakli, kalp ameliyatı gibi ağır tedaviler için Türkiye'yi tercih ettiğini anlatan Çakmak, "Bunun yanı sıra Türkiye bu yıl tüp bebekte adeta patlama yaptı. Tüp bebek tedavisi için gelen turist sayısı yüzde 100 arttı" diye konuştu. Tüp bebekte özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa'dan yoğun bir ilgi olduğunu anlatan Çakmak, bu alanda Türkiye'nin başarı oranlarının çok yüksek olduğunu belirtti. Çakmak, "Yurtdışındaki tüp bebek merkezlerinde başarı oranları yüzde 40 seviyelerindeyken bizde bu oran yüzde 65-70'i buluyor. Ücretlerimiz de çok uygun. Sağlık turisti Türkiye'de toplam 4 bin dolara tüp bebek hizmeti alabilirken yurtdışında bu oran iki-üç kata kadar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

KAZAKİSTAN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Sağlık turisti sıralamasında Irak'ın birinci olduğunu anlatan Çakmak, bunu Libya ve Kazakistan'ın takip ettiğini bildirdi. Çakmak, "Irak'ta savaş ortamı devam ediyor. Dolayısıyla ülkemize organ nakli, ağır yanık gibi hastalıkların tedavisi için geliyorlar. Kazakistan ise bu yıl ciddi yükselişe geçti. Onlar da onkoloji tedavileri için geliyor" dedi. Çakmak, Avrupalıların daha çok estetik ve saç ekimi için Türkiye'yi tercih ettiğini sözlerine ekledi. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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