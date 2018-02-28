ABD'de bir kadın, yoğun yağmurda ıslanmamak için küçük bir çocuğu şemsiye gibi kullandı. Sosyal medyadaki görüntüler büyük tepki çekti.

Amerika'nın Louisiana eyaletinde bir kadının sağanak yağmurda küçük yaştaki kızı şemsiye olarak kullandığı anların görüntülerin sosyal medyada olay oldu.

ARABAYA GİTMEKTEN VAZGEÇİP ALIŞVERİŞE DEVAM ETTİ

Gece saatlerinde çekilen görüntüde bir alış veriş merkezinden çıkan kadın yağmur yağdığını görünce çocuğu kaldırıp aracına kadar yağmurdan korunmak için şemsiye olarak kullandı. Kadın aniden arabasına gitmekten vazgeçip aynı şekilde çocuğu tutmaya devam ederek alış veriş merkezine geri girdi.

Kaynak: haberinburada