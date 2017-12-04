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Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
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Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım

YAHUDİLERE HAKARET EDEN ÜMİT ÖZAT: YANLIŞ ANLAŞILDIM

Sivasspor maçı sonrasında "Yahudi takımı olsa bile ekmeğini yediğim yere laf etmem" diyen Ümit Özat, "Özür diliyorum. Barış içerden gelir, kalbimde barış var." dedi.

Tarih : 04 Aralık 2017, 20:30
Puan Ver : Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım(10/10)6

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Yahudi halkından ve kamuoyundan özür diledi.

Süper Lig'de dün Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları maçta taraftarların tepki gösterdiği teknik direktör Özat, karşılaşmanın sonunda kullandığı bazı ifadelerden dolayı üzüntülerini bildiren yazılı açıklama yaptı. Özat, açıklamasında şunları kaydetti:

"KALBİMDE BARIŞ VAR, ÖZÜR DİLERİM"

"Yaptığım açıklamalardan anlaşılanların hümanist yapımı yansıtmadığını, insanı insan olduğu için seven aile kültüründen geldiğimi belirtmek isterim. İnsanı seviyorum, hiçbir ayrım gözetmeden. Bazen üzüntünün yarattığı kızgınlık nedeniyle konuşma sırasında çoğu zaman kullanılan kelimeler ve anlamları, söylenmek istenenin dışında algılanmasına neden oluyor. Irk ayrımının bütün biçimlerine karşı olan biri olarak, böyle bir cümle sarf etmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyor; Yahudi halkından ve kamuoyundan özür diliyorum. Barış içerden gelir, kalbimde barış var."

"YAHUDİ TAKIMI BİLE OLSA EKMEĞİNİ YEDİĞİM YERE LAF ETMEM" DEMİŞTİ

Özat, Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın ardından "Ben asla, bırakın Ankaragücü'nü, Yahudi takımı olsa ekmeğini yediğim yere laf etmem. Ben Ankaragücü'nün ekmeğini yedim, beni teknik direktörlüğe başlatan kulüptür." ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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