Şenol Güneş'ten İddialı Sözler: Oyun Olarak Kaybetmedik
Eski Tv Sunucusu, Trump'ın Yeni Başdanışmanı Oldu
511 Milyonla Ortadan Kaybolmuştu! Çiftlikbank'ın Ceo'su Rapçı Çıktı
Hdp'li Vekile Meclis'te Tokat Gibi Cevap: Savaş Değil Terörle Mücadele
Beşiktaş-Bayern Münih Maçında Sahaya Kedi Girdi
Bayernli Futbolcular Maç Sonu Beşiktaş Taraftarını Alkışladı
Teşekkürler Beşiktaş, Bize Bu Gururu Yaşattığın İçin
85 Bin Kişiye Amerika'da Çalışma Fırsatı! Başvurular Başladı
Helin'i Acımadan Katleden Cani, Mahkemede Gülerek Savunma Yaptı
Bayern Münih'ten Beşiktaş Paylaşımı
Amasya Şehidini Uğurladı! Cenaze Törenine Binlerce Kişi Katıldı
Akdeniz'de Gerilimini Düşürecek Açıklama: Türkiye İle Temas Halindeyiz
Erdoğan'dan '3. Dünya Savaşı' Çıkışı: Her Şeye Hazır Olacağız!
Beşiktaş-Bayern Münih Maçında Büyük Sürpriz! Almanlar Ölçüm Yaptı
Tıp Bayramı'nda Erdoğan'dan Sert Sözler: Teröristten Farkları Yok!
Barzani'den Pkk Operasyonuna Destek Sinyali: Anlaşmalara Bağlıyız!
Zorlu Mücadelede 11'ler Belli Oldu! İşte Sürpriz Kadrolar
Liseli Gençlerin Boş Konteynerdaki Bonzai Partisi Hastanede Bitti
Alex De Souza Net Konuştu: Seçimin Bir Parçası Değilim
Görüntüler Afrin'den! Hainler Sivillerin Yoluna Hendek Kazmaya Başladı

Yakaladıkları Devasa Fareyi Ateşe Verip Sokağa Saldılar

YAKALADIKLARI DEVASA FAREYİ ATEŞE VERİP SOKAĞA SALDILAR

Çin'de yakaladıkları devasa fareyi yakarak serbest bırakan iki adam, görüntüleri internete yükleyince büyük tepki aldı.

Tarih : 14 Mart 2018, 17:20
Puan Ver : Yakaladıkları Devasa Fareyi Ateşe Verip Sokağa Saldılar(10/10)6

Çin'in en büyük sosyal medya platformu Weibo'ya yüklenen bir video, internette büyük olay yarattı.

ATEŞE VERİP SERBEST BIRAKTILAR

Yakaladığı sıçanı önce kafese koyan iki adam daha sonra üzerine sıvı bir madde dökerek hayvanı ateşe verdi. Kafesini kapağını açan adamlar, ateşler içindeki hayvanı serbest bırakarak can çekişerek koşmasını kameraya aldı.

İNTERNETTE TARTIŞMAYA YOL AÇTI

PETA Asya başkan yardımcısı Jason Baker, "Sıçanlar, tüm hayvanlar gibi, acıyı ve hazzı hisseder ve istismar edildiğinde acı çekerler" açıklaması yaptı. Video dün yüklendiğinden beri 20.000'den fazla görüntülenme aldı. Kullanıcıların çoğu adamları suçlarken kimileri ise olayı normal karşıladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yakaladıkları  Devasa  Fareyi  Ateşe  Verip  Sokağa  Saldılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER