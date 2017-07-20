Hakların Demokratik Partisi (HDP) Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, 'suç ve suçluyu övme' suçundan gözaltına alındı.

DURUŞMAYA KATILMADIĞI İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Bitlis Milletvekili Irgat'ın 2015 yılında İzmir'de yapılmak istenen HDP mitingine Valiliğin izin vermemesi üzerine yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında 'Suç ve Suçluyu Övme' suçundan dava açıldığı ve davanın görülen duruşmasına katılmadığı için de hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Irgat'ın bu nedenle bugün öğlen saatlerinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edildi.

Kaynak: haberinburada