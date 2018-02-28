Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Yakalanan soyguncu: Bugün yakalanacağım içime doğmuştu

YAKALANAN SOYGUNCU: BUGÜN YAKALANACAĞIM İÇİME DOĞMUŞTU

Konya'da kuyumcu dükkanına silahla giren hırsız, 25 bin lira değerinde yaklaşık 50 bilezik çaldı. 9 gün sonra dükkanın yakınındaki evde yakalanan hırsız, "Bugün yakalanacağım içime doğmuştu" dedi.

Tarih : 28 Şubat 2018, 15:10
Puan Ver : Yakalanan Soyguncu: Bugün Yakalanacağım İçime Doğmuştu(6/10)2

Konya'da maskeli silahlı soyguncu, kuyumcu dükkanına girerek yaklaşık 25 bin lira değerinde 50 bileziği çaldı. 9 gün süren soruşturma sonrası yakalanan hırsız, "Bugün beni yakalayacağınızı biliyordum. İçime doğmuştu" dedi.

SİLAHLI SOYGUNCU 50 BİLEZİĞİ ÇALARAK KAÇTI

Merkez Selçuklu ilçesinde 19 Şubat'ta meydana gelen olayda, Menderes Koçak'a ait kuyumcu dükkanına gelen maskeli soyguncu, elindeki silahı iş yeri sahibinin eşi Fatma Koçak'a doğrulttu. Yanında getirdiği çantaya yaklaşık 50 bileziği doldurarak kaçtı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki yaklaşık 200 güvenlik kamerasını inceledi.

2 BİN KİŞİYE HIRSIZIN EŞKALİ SORULDU

Şüphelinin geliş kaçış güzergahının haritasını çizerek bu yönde çalışmalarını yoğunlaştıran polis, 2 bin kişiye güvenlik kamerasından alınan fotoğrafı göstererek şüpheliyi tespit etmeye çalıştı.

KUYUMCU DÜKKANINA 500 METRE YAKINLIKTA YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda isminin Halil İbrahim Y. olduğu tespit edilen zanlının kuyumcu dükkanına 500 metre uzaklıktaki bir evde kaldığını tespit eden polis ekipleri, baskın yaptığı evde şüpheliyi bulamadı. Şüpheli daha sonra saklandığı ablasının evinde gözaltına alındı.

"BUGÜN BENİ YAKALAYACAĞINIZI BİLİYORDUM, İÇİME DOĞMUŞTU"

Zanlının, kendisini gözaltına almaya gelen polislere, "Bugün beni yakalayacağınızı biliyordum. İçime doğmuştu" dediği belirtildi.

İşsiz olduğu öğrenilen Halil İbrahim Y'nin polisteki ifadesinde, bankalara borcu olduğu için soygunu gerçekleştirdiğini, çaldığı bilezikleri 25 bin lira karşılığında Konya ve Bursa'daki kuyumculara bozdurduğunu söylediği öğrenildi.

25 BİN LİRALIK BİLEZİKLERLE BORCUNU ÖDEMİŞ

Şüphelinin, 25 bin lira ile borcunu ödediğini, kalan kısmıyla da kendine saat ve telefonu aldığını ifade ettiği, soyduğu kuyumcu dükkanını ise evine yakın olduğu için tercih ettiğini anlattığı belirtildi.

Merkez Selçuklu ilçesinde 19 Şubat'ta meydana gelen olayda, Menderes Koçak'a ait kuyumcu dükkanına gelen şüpheli, elindeki silahı iş yeri sahibinin eşi Fatma Koçak'a doğrultmuş, yanında getirdiği çantaya yaklaşık 50 bileziği doldurarak kaçmış, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yakalanan  Soyguncu  Bugün  Yakalanacağım  İçime  Doğmuştu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER