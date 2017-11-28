YAKALANIRSAM İNTİHAR EDERİM DİYEN HAYAT KADINI, PENCEREDEN ATLADI!
Hayat kadınının sonu feci oldu. Defalarca yakalanıp hapse atılan kadın son işinde de yakalanmak üzereyken pencereden atladı.
MÜŞTERİ SANDIĞI SİVİL POLİSİ EVE ÇAĞIRDI
New York'ta 38 yaşında ismi açıklanmayan bir hayat kadını, kendisiyle müşteri gibi konuşan sivil polisi evine çağırdı.
POLİS OLDUĞUNU ANLAYINCA PENCEREDEN ATLADI
Sivil polis, ekipleri çağırdığı sırada müşteri sandığı adamın polis olduğunu anlayan kadın, kaçmak isterken pencereden atladı ve ağır yaralandı.
"BİR DAHA YAKALANIRSAM İNTİHAR EDERİM"
Hastaneye kaldırılan kadın kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Kadının bir kuyumcu komşusu, kadının daha önce fuhuştan hapis yatıp çıktığını söyledi. Hayat kadınının komşusuna "Bir daha yakalanırsam kendimi öldüreceğim" dediği ortaya çıktı.
Kaynak: haberinburada
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