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YAKALANIRSAM İNTİHAR EDERİM DİYEN HAYAT KADINI, PENCEREDEN ATLADI!


Yakalanırsam intihar ederim diyen hayat kadını, pencereden atladı!
Tarih : 28 Kasım 2017, 02:10
Puan Ver : Yakalanırsam İntihar Ederim Diyen Hayat Kadını, Pencereden Atladı!(9/10)5

Hayat kadınının sonu feci oldu. Defalarca yakalanıp hapse atılan kadın son işinde de yakalanmak üzereyken pencereden atladı.

MÜŞTERİ SANDIĞI SİVİL POLİSİ EVE ÇAĞIRDI

New York'ta 38 yaşında ismi açıklanmayan bir hayat kadını, kendisiyle müşteri gibi konuşan sivil polisi evine çağırdı.

POLİS OLDUĞUNU ANLAYINCA PENCEREDEN ATLADI

Sivil polis, ekipleri çağırdığı sırada müşteri sandığı adamın polis olduğunu anlayan kadın, kaçmak isterken pencereden atladı ve ağır yaralandı.

"BİR DAHA YAKALANIRSAM İNTİHAR EDERİM"

Hastaneye kaldırılan kadın kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Kadının bir kuyumcu komşusu, kadının daha önce fuhuştan hapis yatıp çıktığını söyledi. Hayat kadınının komşusuna "Bir daha yakalanırsam kendimi öldüreceğim" dediği ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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