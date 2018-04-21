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Yakın Doğu Üniversitesi son saniyede yıkıldı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SON SANİYEDE YIKILDI

FIBA Kadınlar Euroleague Final Four'da Yakın Doğu Üniversitesi, Macaristan'ın Sopron Basket takımına bitime 1 saniye kala yediği üç sayılık basketle 68-65 mağlup olarak finale kalamadı.

Tarih : 21 Nisan 2018, 01:30
Puan Ver : Yakın Doğu Üniversitesi Son Saniyede Yıkıldı(7/10)3

FIBA EuroLeague Kadınlar Final Four maçında ev sahibi Sopron, Yakın Doğu Üniversitesi ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında Sopron üstünlüğü vardı. Hücumda Salvadores ile sayılar bulan Sopron, temsilcimizin maça ortak olmasına izin vermeyerek ilk yarıyı 40-30 önde tamamladı.

SON TOPTA BASKETİ BULAMADIK

Üçüncü çeyrek de Sopron hakimiyetinde oynanırken, son çeyrekte Yakın Doğu Üniversitesi bir geri dönüşe imza atarak maça yeniden oldu ve bitime 01:17 dakika kala 63-64 öne geçti. Son dakikaya 65-65 eşitlikle girildi. Maçın son hücumuna kadar sayı olmazken, son topu Milavanovic'in 3 sayılık isabeti ile değerlendiren Sopron, kalan 1 saniyede Yakın Doğu Üniversitesi basket bulamayınca maçı 68-65 kazanıp adını finale yazdıran taraf oldu.

FIBA EuroLeague Kadınlar finali ev sahibi Sopron ile UMMC Ekaterinburg arasında oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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