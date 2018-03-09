YAKIN DOSTUNUN CENAZESİNE NEDEN KATILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI!
Yakın dostu Yaşar Gaga'nın ölüm haberiyle büyük bir üzüntü yaşayan Sezen Aksu, cenaze törenine katılamadı. Aksu'nun fenalaştığı için sakinleştirici aldığı, evden çıkamadığı öğrenildi.
Sezen Aksu'nun 25 yıllık yakın dostu, menajeri Yaşar Gaga, önceki gün hayatını kaybetmişti. İstanbul Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde dün yapılan cenaze törenine onlarca ünlü şarkıcı, oyuncu katıldı. Acı haberi aldıktan sonra kendini eve kapatan Sezen cenazeye katılmadı
CENAZEYE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI
Menajer Yaşar Gaga önceki gün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. Dün Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde öğle vakti kılınan namazdan sonra Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi. Meltem Cumbul, Mustafa Sandal, Deniz Seki, Cem Yılmaz, Gülben Ergen, Göksel törene katılanlar arasındaydı.
SEZEN FENALAŞMIŞ
Gözler Yaşar Gaga'nın 25 yıllık dostu Sezen Aksu'yu aradı. Sezen Aksu'nun ölüm haberi üzerine fenalaştığı ve sakinleştirici aldığı için evden çıkamadığı söylendi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Mehmetçik, Afrin Sınırına Ulaştı
- Okuldaki Alafranga Tuvaletler, Alaturkaya Dönünce Kriz Çıktı
- Yüzde 72 Engelli Kızı, Kuaförde Darp Edip Parasını Çaldılar
- Taksi-Uber Kavgası Büyüyor! Taksiciler 30 Sürücüyü, Müşteri Gibi Arayıp Darp Etmiş
- Hakim, 3'lü İlişki Teklifini Reddeden Eskort Sevgilisini Dövdü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye-Almanya Arasındaki Krizi Çözen İsim Koltuğu Kaptırdı!
- Erkek Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Başsavcı Vekili Tutuklandı
- Kasap Baba, Cinsel İçerikli Film Bağımlısı Olan Oğlunun Elini Kesti
- Abd, Trump'a Direnen Eyalete Dava Açtı, Yanıt Gecikmedi: Bu Bir Savaş!
- Afrika'da Korkutan Salgın! Teşhis Konulamadı, Hastaneler Doldu Taştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar