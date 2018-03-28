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Yakışıklılığı başına bela oldu! Fenomen olunca şirketten cezayı yedi

YAKIŞIKLILIĞI BAŞINA BELA OLDU! FENOMEN OLUNCA ŞİRKETTEN CEZAYI YEDİ

Çin'de bir havalimanı çalışanı kendisinden habersiz çekilen videoyla fenomen haline geldi. Çalışan, görüntülerde kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle maaş kesintisiyle cezalandırıldı.

Tarih : 28 Mart 2018, 18:30
Puan Ver : Yakışıklılığı Başına Bela Oldu! Fenomen Olunca Şirketten Cezayı Yedi(8/10)4

Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki turistik kenti Xiamen'de 25 yaşında bir havaalanı çalışanının "çok yakışıklı" diye cezalandırılması, tepki çekti.

FENOMEN OLDU

Sputnik'in haberine göre Gaoqi Uluslararası Havaalanı'nın pistinde görüntülendiğinden habersiz yürüyen teknisyenin videosu, kendisini beğenip çeken kadın yolcu tarafından internette paylaşıldı ve Çin'in sosyal medya sitelerinde fenomen haline geldi.

MAAŞINI KESTİLER

Bir uçağın yanından havacı kulaklığı ve gözlüğü takmış halde, üniformasının tişörtü dışarda, elleri pantalon cebinde yürüyen genç adamın videosunun yoğun ilgi görmesi üzerine havaalanı işletmesi çalışanın maaşında yüzde 10 kesintiye gitti.

Şirket, cezayı, "çalışanın görev sırasında kurallara aykırı şekilde tişörtünü içine sokmamış ve elleri cebinde dolaşırken görüntülenmesinin yol açtığı etkiyle" diyerek gerekçelendirdi.

"ŞİRKET YÖNETİCİLERİ KISKANDI"

Ancak en çok takip edilen mikroblog sitesi Weibo ile video platformu Tik Tok'un kullanıcıları, genç adamın, yakışıklılığını kıskanan şirket yöneticilerinin gazabına uğradığı' görüşünde söz birliği etti.

ÜNLÜ AKTÖRE BENZİYOR

Weibo ve Tik Tok'a bırakılan binlerce yorumda, havaalanı teknisyeninin, Asya çapında yürekleri hoplattıran Güney Koreli aktör Song Joong Ki'ye benzerliğine de dikkat çekildi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Resmi haber ajanslarından Çin Haber Servisi'ne konuşan "fazlasıyla yakışıklı" teknisyen ise maaş kesintisinden ötürü kendisini görüntüleyen kadını ya da şirket patronlarını suçlamadığını söyledi.

Genç adam "Açıkçası hala kendimi oldukça mutlu hissediyorum, çünkü bu kadar kolay ünlü olmak kolay değildir. Şirketim yanlış bir şey yapmadı. Giyim ve davranış standartlarına uymamak benim hatam" diyerek ekledi: "Videoyun internete yükleyen kadına da kızmayın. Ben onu asla suçlamıyorum, çünkü niyeti zarar vermek değildi."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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