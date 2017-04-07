YAKIT TASARRUFU İÇİN 9 ÖNEMLİ ÖNERİ!
Araç kullanırken yakıt tüketimini düşürmenin bazı yolları var. Kullanıcılar çok basit kurallara dikkat ederek ciddi oranda tasarruf yapabilir
Michelin firması, kullanıcılar için yakıt tasarrufu ve ekonomik sürüş için önerilerini paylaştı
1- Aracı mümkün olduğu kadar sabit hızda kullanın.
2- Yüksek devirde seyretmek yakıt tüketimini artırır.
3- Devir göstergesi 2 bin-2 bin 500 gösterdiğinde motor hızınızı mümkün olduğunca düşük tutmak amacıyla vites değiştirin. Aracın hızına uygun vitesle yolculuk edildiğinde önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlanır.
4- Lastik hava basıncı ekonomik araç kullanımını doğrudan etkiler.
5- Klima yakıt tüketimini ciddi oranda artırır. Klimayı özellikle şehir içinde tutumlu bir şekilde kullanın.
kaynak:habertürk
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