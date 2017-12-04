YALANCI BAHAR BİTTİ, HAVA HIZLA SOĞUYOR!
Soğuk hava dalgasıyla hava sıcaklıklarının 8-16 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi beklenirken, hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte yurdun büyük bölümünde kar yağışı görülecek.
İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışın salı gecesi ve çarşamba günü kentin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL HIZLA SOĞUYOR
İstanbul'da Salı günü de yağmurun yağacağı, hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 7 derece olması tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur beklenen çarşamba günü hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Hava sıcaklığının 4 ila 9 derece olması beklenen perşembe gününün ardından cuma günü az bulutlu ve sıcaklığın 8-13 derece olması tahmin ediliyor.
10-12 DERECE AZALACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) internet sitesinde yapılan açıklamada da "Mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yeni hafta başından itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemin etkisiyle yurt genelinde hissedilir derecede (10-12) azalacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.
Yurdun batı ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir ve Giresun çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 14İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16Adana: Parçalı ve az bulutlu 21Antalya: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 21Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 21Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 18Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15
Kaynak: haberinburada
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