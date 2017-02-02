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yalçın çakır, ekranlara geri dönüyor!

YALÇIN ÇAKIR, EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR!

Uzun yıllar çalıştığı Flash TV ile yollarını ayıran fenomen sunucu Yalçın Çakır, yeni projesiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor

Tarih : 02 Şubat 2017, 14:04
Puan Ver : Yalçın Çakır, Ekranlara Geri Dönüyor!(9/10)9


Flash TV'de 25 yıl boyunca efsane programlara imza atan, videoları sosyal medyada milyonlarca kez izlenen ünlü sunucu Yalçın Çakır, 1 Şubat 2017 itibariyle kanalla yollarını ayırdı.



MÜGE ANLI'YA RAKİP OLACAK



Uzun süredir adı birçok televizyon kanalıyla anılan Yalçın Çakır'ın yeni projesi belli oldu. Çakır,  Ego Grup Medya bünyesinde hayata geçirilecek olan yeni TV programı ile ekranlara dönecek.



Kayıp kişilerin arandığı, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılama çalışılacağı program hafta içi her gün canlı olarak yayınlanacak.



Yalçın Çakır, yeni projeyle ekranlara geleceğinin sinyallerini Twitter hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.



 



kaynak:posta








Etiketler: Yalçın  Çakır  Ekranlara  Geri  Dönüyor    haber

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