İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpma sırasında yalının yanındaki çay bahçesinde oturanlar büyük panik yaşadı. Çarpma sonrası içeriye su doldu.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Öte yandan geminin çarptığı yalıda ağır hasar oluştu. Yalı, organizasyon ve özel davetler için kullanılıyor. Yalıda hasar büyük ancak can kaybı olmadığı öğrenildi.

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Kaza sonrası, olay yerine Kıyı Emniyeti tahlisiye kurtarma 3 Römorkörü ve römorkörler sevk edilirken, İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Kaza sonrası Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

Kaynak: haberinburada