YALININ YANINDAKİ ÇAY BAHÇESİNDE OTURANLAR GEMİYİ GÖRÜNCE KAÇACAK YER ARADI
İstanbul Boğazı'nda geminin yalıya çarpma sırasında yalının yanındaki çay bahçesinde oturanlar büyük panik yaşadı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpma sırasında yalının yanındaki çay bahçesinde oturanlar büyük panik yaşadı. Çarpma sonrası içeriye su doldu.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Öte yandan geminin çarptığı yalıda ağır hasar oluştu. Yalı, organizasyon ve özel davetler için kullanılıyor. Yalıda hasar büyük ancak can kaybı olmadığı öğrenildi.
BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Kaza sonrası, olay yerine Kıyı Emniyeti tahlisiye kurtarma 3 Römorkörü ve römorkörler sevk edilirken, İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Kaza sonrası Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.
Kaynak: haberinburada
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