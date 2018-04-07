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Yalının Yanındaki Çay Bahçesinde Oturanlar Gemiyi Görünce Kaçacak Yer Aradı
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Yalının Yanındaki Çay Bahçesinde Oturanlar Gemiyi Görünce Kaçacak Yer Aradı

YALININ YANINDAKİ ÇAY BAHÇESİNDE OTURANLAR GEMİYİ GÖRÜNCE KAÇACAK YER ARADI

İstanbul Boğazı'nda geminin yalıya çarpma sırasında yalının yanındaki çay bahçesinde oturanlar büyük panik yaşadı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tarih : 07 Nisan 2018, 20:20
Puan Ver : Yalının Yanındaki Çay Bahçesinde Oturanlar Gemiyi Görünce Kaçacak Yer Aradı(10/10)6

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpma sırasında yalının yanındaki çay bahçesinde oturanlar büyük panik yaşadı. Çarpma sonrası içeriye su doldu.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Öte yandan geminin çarptığı yalıda ağır hasar oluştu. Yalı, organizasyon ve özel davetler için kullanılıyor. Yalıda hasar büyük ancak can kaybı olmadığı öğrenildi.

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Kaza sonrası, olay yerine Kıyı Emniyeti tahlisiye kurtarma 3 Römorkörü ve römorkörler sevk edilirken, İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Kaza sonrası Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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