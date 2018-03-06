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'Yallah' deyip ölüme atalayan Urfalı'nın kızı da aynı kaleden düştü!

'YALLAH' DEYİP ÖLÜME ATALAYAN URFALI'NIN KIZI DA AYNI KALEDEN DÜŞTÜ!

Şanlıurfa'da kalede fotoğraf çekmek isterken düşerek ölen Urfalı talihsiz adamın kızı da aynı yerden düşerek ağır yaralandı.

Tarih : 06 Mart 2018, 14:10
Puan Ver : 'yallah' Deyip Ölüme Atalayan Urfalı'nın Kızı Da Aynı Kaleden Düştü!(9/10)5

Şanlıurfa'da doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tarihi kalede fotoğraf çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ'ın kızı S.D. de babasının düştüğü yeri görmek için çıktığı kaleden düşerek ağır yaralandı.

BABASININ DÜŞTÜĞÜ YERİ GÖRMEYE GİTTİ, AYNI YERDEN DÜŞTÜ

Doğum günü olan 1 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte tarihi Şanlıurfa Kalesi'ne çıkan Halil Dağ, fotoğraf çektirmek isterken ayağının kayması sonucu düşerek hayatını kaybetmişti. Halil Dağ'ın kızı S.D. de babasının düştüğü yeri görmek isterken kaleden düştü.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanarak aşağı düşen S.D., Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlilerince olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan S.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, fotoğraf çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ'ın düşme anına ait cep telefonu ile güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayanın üzerinden yere atlamak isteyen Dağ'ın, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten düştüğü görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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