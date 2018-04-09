YALOVA'DA KADIN BASKETBOLCULAR SAHADA TERÖR ESTİRDİ
Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde oynanan Yalova VIP - Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu Basketbol arasındaki maçın sonunda kavga çıktı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Yalova VİP ile Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu Basketbol takımları karşı karşıya geldi. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 81-79 kazandı.
SAHA BİR ANDA KARIŞTI
Yalovalı oyuncular sevinmeye başladığı anda ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yenilgiyi hazmedemeyen konuk ekip oyuncuları D.Ç., Ö.Ö. ve Ç.İ., Yalova ekibinin 1997 doğumlu oyuncusu Sümeyya Özcan'a saldırarak yüz, boyun ve sırtından yaraladılar.
EMNİYET ARAYA GİRDİ
Emniyet güçleri yaşanan olayları güçlükle dindirirken, genç oyuncu yaşadığı bu olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alırken, Kastamonu ekibi ise Yalova'yı polis kontrolü eşliğinde terk etti.
Kaynak: haberinburada
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