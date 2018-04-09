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Yalova'da Kadın Basketbolcular Sahada Terör Estirdi
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Yalova'da kadın basketbolcular sahada terör estirdi

YALOVA'DA KADIN BASKETBOLCULAR SAHADA TERÖR ESTİRDİ

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde oynanan Yalova VIP - Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu Basketbol arasındaki maçın sonunda kavga çıktı.

Tarih : 09 Nisan 2018, 17:10
Puan Ver : Yalova'da Kadın Basketbolcular Sahada Terör Estirdi(5/10)1

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Yalova VİP ile Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu Basketbol takımları karşı karşıya geldi. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 81-79 kazandı.

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Yalovalı oyuncular sevinmeye başladığı anda ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yenilgiyi hazmedemeyen konuk ekip oyuncuları D.Ç., Ö.Ö. ve Ç.İ., Yalova ekibinin 1997 doğumlu oyuncusu Sümeyya Özcan'a saldırarak yüz, boyun ve sırtından yaraladılar.

EMNİYET ARAYA GİRDİ

Emniyet güçleri yaşanan olayları güçlükle dindirirken, genç oyuncu yaşadığı bu olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alırken, Kastamonu ekibi ise Yalova'yı polis kontrolü eşliğinde terk etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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