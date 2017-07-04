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Yalova'nın Çınarcık İlçesine Bağlı Beldeye Ulaşım Kapandı!
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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı beldeye ulaşım kapandı!

YALOVA'NIN ÇINARCIK İLÇESİNE BAĞLI BELDEYE ULAŞIM KAPANDI!

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde meydana gelen aşırı yağışlar dere yatağını taşırdı, beldeye ulaşım kapandı. Beldeye 2 yılda düşen yağmur bir günde düştü.

Tarih : 04 Temmuz 2017, 11:19
Puan Ver : Yalova'nın Çınarcık İlçesine Bağlı Beldeye Ulaşım Kapandı!(7/10)8


Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde seralık alanda bulunan Koru deresi gece boyu yağan yağmur sonucu taştı. Taşmanın etkisiyle beldede bulunan 100'e yakın sera ve 30'u aşkın ev sular altında kaldı.



MAHSUL HEBA OLDU



Sular altında kalan seralarda bulunan mahsul heba oldu. Birinci katlarını su basan evlerde bulunan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından tahliye edilirken, can kaybı yaşanmadı. Çok sayıda ekip dere yatağını açarak selin daha fazla büyümesini engellemeye çalışırken, sel bölgesine gelen Yalova Valisi Tuğba Yılmaz çevrede incelemede bulundu.



İKİ YILDA DÜŞEN YAĞIŞ BİR GÜNDE DÜŞTÜ

 



 



 



 



 



kaynak:haberler








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