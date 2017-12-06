YAN BAKMA CİNAYETİ KAMERADA
İstanbul Fatih'te "yan bakma" tartışması sonrası 3 kişinin saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Fatih'te 'yan bakma' tartışması sonrası 3 kişinin saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Güvenlik kamerasına yansıyan olay, geçtiğimiz cuma günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Fatih, İskenderpaşa Mahallesi'nde sokakta arkadaşları ile sohbet eden inşaat işçisi 31 yaşındaki Mustafa Cete'nin yanına daha önce "yan bakma" nedeniyle tartıştığı kişi yaklaştı. Elinde bıçak bulunan kişiyle Cete kavga etmeye başladı. Kavga sırasında saldırgan, Cete'yi defalarca bıçakladı. Birkaç saniye sonra saldırganın 2 arkadaşı da kavgaya dahil oldu. Aralarından biri Mustafa Cete'ye tabancayla defalarca ateş etti.
YERE DÜŞTÜ SALDIRI DEVAM ETTİ
Saldırganlar yere düşen Mustafa Cete'yi bıçaklamayı ve tekmelemeyi sürdürdü. Cete'nin arkadaşı araya girerek kavgaya ayırmaya çalıştı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden ve çok sayıda bıçak darbesi ile ağır yaralanan Cete, ambulansa Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Cete, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olayın her anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
DÜŞÜRDÜĞÜ BIÇAK KILIFI YAKALATTI
Cinayetin ardından polis ekipleri sokakta inceleme yapıp delil topladı. Ekipler, burada üstünde isim yazılı bir bıçak kılıfı buldu. Fatih Asayiş Büro Amirliğ ekipleri, bıçak kılıfının sahibi, olayın faillerinden İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polis şimdi diğer iki saldırganın peşinde.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Arslan: Cankurtaran Geçidi Bu Ay Hizmete Açılıyor
- Kamu Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
- Bakan Ağbal: Makine-Teçhizat Harcamalarında Yatırımcılara Destek Olacağız
- Zuckerberg'ten Aldıkları Parayı, Sanal Paraya Yatırarak Bitcoin Milyarderi Oldular
- Ayder Yaylası'na Alternatif Olarak 11 Yeni Yer Aranıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Seksomnia Hastalığına Sahip Adam, Uykusunda Eski Kız Arkadaşına Tecavüz Etti
- Menbiç'te Skandal Görüntü! Abd'li Kadın Asker, Teröristlere Halay Başı Oldu
- İngiltere Başbakanı May'e Suikast Girişimi Engellendi
- Abd'deki Yangın Kontrol Edilemiyor, 180 Ev Ve İş Yeri Zarar Gördü
- Trump, Sisi'yi Arayarak Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıma Fikrini Görüştü
Bu Haberle İlgili Yorumlar