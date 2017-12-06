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Yan Bakma cinayeti kamerada

YAN BAKMA CİNAYETİ KAMERADA

İstanbul Fatih'te "yan bakma" tartışması sonrası 3 kişinin saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 06 Aralık 2017, 02:30
Puan Ver : Yan Bakma Cinayeti Kamerada(8/10)4

Fatih'te 'yan bakma' tartışması sonrası 3 kişinin saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, geçtiğimiz cuma günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Fatih, İskenderpaşa Mahallesi'nde sokakta arkadaşları ile sohbet eden inşaat işçisi 31 yaşındaki Mustafa Cete'nin yanına daha önce "yan bakma" nedeniyle tartıştığı kişi yaklaştı. Elinde bıçak bulunan kişiyle Cete kavga etmeye başladı. Kavga sırasında saldırgan, Cete'yi defalarca bıçakladı. Birkaç saniye sonra saldırganın 2 arkadaşı da kavgaya dahil oldu. Aralarından biri Mustafa Cete'ye tabancayla defalarca ateş etti.

YERE DÜŞTÜ SALDIRI DEVAM ETTİ

Saldırganlar yere düşen Mustafa Cete'yi bıçaklamayı ve tekmelemeyi sürdürdü. Cete'nin arkadaşı araya girerek kavgaya ayırmaya çalıştı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden ve çok sayıda bıçak darbesi ile ağır yaralanan Cete, ambulansa Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Cete, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olayın her anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DÜŞÜRDÜĞÜ BIÇAK KILIFI YAKALATTI

Cinayetin ardından polis ekipleri sokakta inceleme yapıp delil topladı. Ekipler, burada üstünde isim yazılı bir bıçak kılıfı buldu. Fatih Asayiş Büro Amirliğ ekipleri, bıçak kılıfının sahibi, olayın faillerinden İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polis şimdi diğer iki saldırganın peşinde.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yan  Bakma  Cinayeti  Kamerada    haber

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