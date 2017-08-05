YAN BAKMA MESELESİNDE KALBİNDEN BIÇAKLANDI, 3 KEZ HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Bursa'da yan bakma meselesinden kavga çıkaran alkollü şahıs, kavgayı ayıran kadına saldırdı ve iki genci yaraladı. Kalbinden yaralanan ve 3 kez kalbi duran genç, hayata döndürüldü.
Bursa'da yan bakma yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Alkollü gencin, kavgayı ayıran kadına saldırdığını görünce olaya müdahale etmek üzere geri dönen iki gençten biri kalbinden bıçaklandı. 3 defa kalbi duran genç, hayata döndürüldü.
ALKOLLÜ GENÇ, KAVGAYI AYIRAN KADINA SALDIRDI
Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta alkol alan bir şahıs ile yoldan geçen iki genç arasında, yan bakma yüzünden çıkan sözlü tartışma çevrede bulunan bir kadının ayırmasıyla bitti. Alkollü şahsın, onları ayıran kadına saldırdığını gören gençler, olay yerine geri dönünce sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı.
İKİ ÇOCUKLUK ARKADAŞI, PARKTA ALKOL ALAN ŞAHIS TARAFINDAN BIÇAKLANDI
Çocukluk arkadaşı olan Furkan İlhan(18) ve Emre Asan(18) ile parkta alkol alarak çevreye laf atan Mehmet G. (18) arasında çıkan kavga büyüdü. Mehmet G. yanında bulunan bıçağı çıkarıp iki arkadaşa saldırdı, Emre Asan, göğüs kafesinden ufak bir sıyrık alırken, Furkan İlhan kalbine saplanan bıçak sonrası olay yerine yığıldı. Mehmet G. olay yerinden kaçarken, gelen 112 ekipleri yaralı arkadaşları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
KALBİNE BIÇAK SAPLANDI, 3 KEZ HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Kalbine bıçak saplanan Furkan İlhan hemen ameliyata alındı, ameliyat esnasında 3 kere kalbi duran İlhan'ın ameliyatı başarılı geçti ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Göğüs kafesinden hafif yaralanan Emre Asan ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan Mehmet G.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlının daha önceden kasten adam yaralamadan kaydı olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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