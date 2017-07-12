YANAN ARACA CESURCA MÜDAHALE EDEN YAŞLI ADAM TEKMESİYLE HAYAT KURTARDI
Azerbaycan'da kaza sonrası aracın içinde sıkışan yolcular, canlı canlı yanmaktan yaşlı bir adamın attığı tekmeyle son anda kurtuldu.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de trafikte ilerleyen bir araca arkadan bir başka araç çarptı. Buraya kadar küçük bir kaza gibi görünen olay tam bir faciaya dönüşmek üzereydi. Aracın içindekiler dışarı çıkamayınca yanmakta olan araca yaşlı bir adam müdahale etti. Camı kırarak önce şoförü, sonra diğerlerini camdan çıkaran yaşlı adam, yolcuları canlı canlı yanmaktan son anda kurtardı.
KAPILAR AÇILMAYINCA ARACIN İÇİNDE MAHSUR KALDILAR
Darbeyle aracın içindekiler sıkışıp kaldı. Otomobilin kapıları bir türlü açılmıyordu. Aracı saran alevler gittikçe büyümeye başlamıştı. Yardıma gelen yaşlı bir adam, önce şoförün olduğu kapıyı açmaya çalıştı ancak başaramadı. Ardından cama vurduğu bir tekmeyle camı paramparça etti. Şoförü tutup camdan çıkardı.Daha sonra yardıma gelenlerle birlikte otomobilin içindekiler kırık camdan teker teker dışarı çıkarıldı.
GENÇLER SEYİRCİ KALIRKEN YAŞLI ADAM CESURCA MÜDAHALE ETTİ
Olayın en ilginç yanı genç insanların hiç birşey yapmaması, ancak yaşlı adamın büyük bir cesaretle tek bir tekmeyle camı kırıp, insanları kurtarması oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yapılan yorumlardan birinde yaşlı adam için "kaya gibi" denildi. Kaynak: Milliyet
Kaynak: haberinburada
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