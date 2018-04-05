YANAN HASTANE İNŞAATKEN DE TUTUŞMUŞTU AMA AYNI MALZEME KULLANILDI
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangın tamamen kontrol altına alınırken aynı binanın inşaatken de yandığı ortaya çıktı.
ÇATIDA BAŞLADI, TÜM BİNAYI SARDI
Çatı katında başlayan bugünkü yangın dış cephenin tutuşmasıyla tüm binayı sararken seferber olan itfaiye saat 18.00 sularında yangını tamamen kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarına başladı.
7 SENE ÖNCE DE YANMIŞTI
Bugün alevler içinde kalan Gaziosmanpaşa 'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 26 Eylül 2011 tarihinde de yangın çıkmıştı. Alevler o zaman inşaat halinde olan hastanenin büyük bir bölümünde hasara yol açmıştı.
HABERLERDE UYARILMIŞTI
O zaman çıkan haberlerde dış cephenin yanması büyük eleştiriye uğramıştı. Hatta 'Böylesine yanıcı bir maddenin kaplama olarak kullanılması akla tek soru getirdi... Hastane hizmet vermeye başlasaydı ne olacaktı?' denilmişti.
Kaynak: haberinburada
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