Meryem Uzerli, Yaptırdığı Estetikle Başka Biri Oldu
Üniversite Katliamında Hayatını Kaybeden Akademisyenin Ailesi: Eskişehir Hakkım Haram Olsun
Ve İlk Adım Atıldı! Kimyasal Hadım Ceza Kanunu'na Giriyor
4 Akademisyeni Katleden Cani Ve Eşi Böyle Görüntülendi
Yanan Hastanede Tehlike Bitmiyor! Düşen Kaplama Malzemeleri Panik Yarattı
Anket Sonrası Cenk Tosun Çılgınlığı Başladı
Kanser Tedavisi Gören Emekli Polis Başmüfettişi Otoparkta Başına Ateş Edip İntihar Etti
Son Dakika! Dışişleri, Abd İle Yürüttüğü Münbiç Görüşmelerini Askıya Aldı
Liseli Kız Dehşet Saçtı! Önce Kendi Kafasına Sıktı Sonra Öğrencileri Tehdit Etti
İstanbul'da Korkutan Yangın! Aydos Ormanları Cayır Cayır Yanıyor
Borsa İntiharı! Birçok Kişinin Canını Yaktım Deyip Canına Kıydı
Doğu Karadeniz'de Pkk'ya Dev Operasyon! Teröristler Didik Didik Aranıyor
İneğini Satıp Gittiği Japonya'da Hava Yolu Şirketi Kurdu
Tatlıses'ten Oğlunu Askere Gönder Diyen Demet Akalın'a Yanıt Geldi
Savaş Havaya Sıçradı! Siparişler İptal Edilebilir
Şaka Değil Gerçek! Balıklıgöl, 9 Milyon Liraya Satışa Çıkarıldı
Zabıtadan Baskın! Tonlarca Küflenmiş Midye Ele Geçirildi
Trafikteki 'çakar' Terörüne Valilik El Attı: Sökülecek
Metro Trafosunda Yangın: 1 Kişinin Cesedine Ulaşıldı
Bir Dönem Galatasaray'ın İstediği Tuchel, Psg'nin Başına Geçti

Yanan Hastanede Tehlike Bitmiyor! Düşen Kaplama Malzemeleri Panik Yarattı

YANAN HASTANEDE TEHLİKE BİTMİYOR! DÜŞEN KAPLAMA MALZEMELERİ PANİK YARATTI

Gaziosmanpaşa'da yangın çıkan hastanede rüzgarın etkisiyle dış cephe kaplama malzemeleri bir bir düşmeye başladı. Düşen 2 parça nedeniyle çevredekiler tehlike atlattı.

Tarih : 06 Nisan 2018, 16:50
Puan Ver : Yanan Hastanede Tehlike Bitmiyor! Düşen Kaplama Malzemeleri Panik Yarattı(8/10)4

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından boşaltılan binadaki incelemeler devam ediyor. İncelemeler sürerken rüzgarın da etkisiyle dış cephe kaplama malzemeleri bir bir düşmeye başladı. Düşen 2 parça nedeniyle çevredekiler tehlike atlattı.

DÜŞEN PARÇA SOĞUTMA ÜNİTESİNE ZARAR VERDİ

Bir parça hastane bahçesindeki soğutma ünitesinin üzerine düştü. Soğutma ünitesinden çevreye gaz yayılmaya başladı. Hastane çevresindeki güvenlik şeridi genişletildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yanan  Hastanede  Tehlike  Bitmiyor  Düşen  Kaplama  Malzemeleri  Panik  Yarattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER