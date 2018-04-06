Gaziosmanpaşa'da yangın çıkan hastanede rüzgarın etkisiyle dış cephe kaplama malzemeleri bir bir düşmeye başladı. Düşen 2 parça nedeniyle çevredekiler tehlike atlattı.

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından boşaltılan binadaki incelemeler devam ediyor. İncelemeler sürerken rüzgarın da etkisiyle dış cephe kaplama malzemeleri bir bir düşmeye başladı. Düşen 2 parça nedeniyle çevredekiler tehlike atlattı.

DÜŞEN PARÇA SOĞUTMA ÜNİTESİNE ZARAR VERDİ

Bir parça hastane bahçesindeki soğutma ünitesinin üzerine düştü. Soğutma ünitesinden çevreye gaz yayılmaya başladı. Hastane çevresindeki güvenlik şeridi genişletildi.

Kaynak: haberinburada