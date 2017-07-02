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YANGINA MÜDAHALE EDEN HELİKOPTER DÜŞTÜ


YANGINA MÜDAHALE EDEN HELİKOPTER DÜŞTÜ
Tarih : 02 Temmuz 2017, 11:48
Puan Ver : Yangına Müdahale Eden Helikopter Düştü(10/10)8


Biri hafif yaralı olan helikopter personeli barajdaki görevliler tarafından kurtarıldı. Orman Genel Müdürlüğü yangın için Türkir'nin tüm itfaiye gücünün bölgeye yönlendirildiğini ifade etti.



İzmir Gümüldür'deki orman yangınına müdahale etmek için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışan ve 5 personeli bulunduğu bildirilen yangın söndürme helikopteri, "Bambi" olarak adlandırılan tankının su içindeki bir cisme takılması sonucu suya düştü. Biri hafif yaralı olan helikopter personeli barajdaki görevliler tarafından kurtarıldı. Yangınla ilgili son açıklamada "500 hektarın üzerinde alan zarar gördü. İyiye doğru gidiyor. İki üç nokta kaldı. Yeter ki

artık akciğerlerimiz daha fazla zarar görmesin. Vatandaşlarımıza da bir mesaj olması lazım. Çünkü bu orman yangınlarının yüzde 97'si insan kaynaklı" denildi.



Helikopterin düştüğünü gören diğer söndürme helikopterindeki görevliler, durumu yer ekiplerine bildirdi. Harekete geçen Tahtalı Barajı görevlileri botla helikoptere ulaşırken bir başka yangın söndürme helikopterinden baraj gölüne can simidi atıldı.

Helikopterdeki biri hafif yaralı 5 personel bota alınarak kurtarıldı. Helikopterin ise tamamen battığı ve yaklaşık 25 metre suyun altında olduğu bildirildi.



 



 



kaynak:mynet






Etiketler: Yangına  Müdahale  Eden  Helikopter  Düştü    haber

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