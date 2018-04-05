Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. Çatı katında başlayan yangın dış cephenin tutuşmasıyla tüm binayı sarmıştı.

Yangından kurtulan bir hastanın sözleri ise korkunun büyüklüğünü gözler önüne serdi.

"MUHTEMELEN YANANLAR OLDU"

Hemen dışarıya çıkarılan hasta o anları şöyle anlattı: Biz hemen dışarıya çıktık. Muhtemelen içeride çok yananlar oldu. Çünkü çok büyük alev vardı. 2. kattaydık biz. Hemen dışarıya çıktık. Herkesi o an dışarıya çıkartamadılar.

Kaynak: haberinburada