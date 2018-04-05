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YANGINDAN KURTULAN HASTA DEHŞET ANLARINI ANLATTI: ALEV ÇOK BÜYÜKTÜ


Yangından kurtulan hasta dehşet anlarını anlattı: Alev çok büyüktü
Tarih : 05 Nisan 2018, 19:00
Puan Ver : Yangından Kurtulan Hasta Dehşet Anlarını Anlattı: Alev Çok Büyüktü(9/10)5

Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. Çatı katında başlayan yangın dış cephenin tutuşmasıyla tüm binayı sarmıştı.

Yangından kurtulan bir hastanın sözleri ise korkunun büyüklüğünü gözler önüne serdi.

"MUHTEMELEN YANANLAR OLDU"

Hemen dışarıya çıkarılan hasta o anları şöyle anlattı: Biz hemen dışarıya çıktık. Muhtemelen içeride çok yananlar oldu. Çünkü çok büyük alev vardı. 2. kattaydık biz. Hemen dışarıya çıktık. Herkesi o an dışarıya çıkartamadılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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