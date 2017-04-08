YANLIŞ EMZİRME 4 YAŞINDAKİ BEBEĞİN CANINA MAL OLDU
Başkent'te yanlış pozisyonda emizirilen bebek, nefessiz kalarak hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Altındağ'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ulubey Mahallesi 863/3. Sokak üzerindeki 13 numaralı evde yaşayan 4 çocuklu Suriyeli ailenin fertleri, saat 00.00 sıralarında uyudu. Gece saatlerinde Fatıma E.'yi (4) emzirmek için uyanan anne Takrid E. (22), bir süre sonra bebeğin hareket etmediğini fark ederek, eşi Abdülcelil E.'yi uyandırdı.
Abdülcelil E.'nin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemelerin ardından bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Belirlemelere göre; bebeğin yanlış pozisyonda emzirme sonucunda nefessiz kalarak öldüğü öğrenildi. Bebeğin cansız bedeni, cenaze aracıyla morga götürüldü.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar