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Yanlış Fırça Ve Yanlış Fırçalama Bakın Neye Sebep Oluyor!
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yanlış fırça ve yanlış fırçalama bakın neye sebep oluyor!

YANLIŞ FIRÇA VE YANLIŞ FIRÇALAMA BAKIN NEYE SEBEP OLUYOR!

Yrd. Doç. Dr. Serap Karakış Akcan, yanlış fırça ve yanlış yöntemlerle yapılan diş temizliğinin dişetlerinde travma, dişeti çekilmesi, açığa çıkan kök yüzeylerinde aşınmalar ve sıcak ile soğuğa karşı artan hassasiyetlere neden olabileceğini dile getirdi.

Tarih : 12 Nisan 2017, 09:30
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Yanlış yöntem ve yanlış sertlikte diş fırçası kullanımının diş ve diş eti üzerindeki etkilerine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Serap Karakış Akcan, yanlış fırça ve yanlış metotlarla diş fırçalanmasının dişetlerinde travma yaratarak dişeti çekilmesine, açığa çıkan kök yüzeylerinde aşınmalara ve sıcak ile soğuğa karşı artan hassasiyetlere yol açabileceğine vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Akcan, "Yanlış metot ile diş fırçalanması yetersiz mekanik plak kontrolü ve neticesinde dişeti hastalığının gelişmesi ve ilerlemesi ile de sonuçlanabilmektedir" şeklinde konuştu.



Diş fırçalarının dişler üzerinde yer alan eklentilerin mekanik olarak uzaklaştırılması amacıyla kullanıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Serap Karakış Akcan, "Diş fırçalamada ağız içerisinde yer alan tüm dişlerin yanağa veya dudağa bakan ön yüzeyleri ile ağız boşluğuna bakan iç yüzeylerinin ve arka grup azı dişlerinin çiğneyici yüzeylerindeki eklentilerin uzaklaştırılması amaçlanır" dedi.



 



kaynak:sabah



 



 








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