ABD'nin Kentucky eyaletinde yanlışlıkla kent merkezine inen bir geyik kalabalıktan korkunca nehre atladı. Vatandaşlar çığlıklar içinde izlerken o yüzerek uzaklaştı.

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville şehrinde ilginç bir olay yaşandı. Yanlışlıkla kent merkezine inen bir geyik kalabalıktan korkunca nehre atladı. Vatandaşlar çığlıklar içinde izlerken o yüzerek uzaklaştı.

YANLIŞLIKLA ŞEHRE İNDİ

ABD'de yanlışlıkla kent merkezine inen bir geyik, insanları görünce paniğe kapıldı ve nehre atladı.

KORKUNCA NEHRE ATLADI, YÜZEREK UZAKLAŞTI

İnsanlar da o ana çığlıklar atarak şahitlik etti. Yüzmeye başlayan geyikse hızla bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: haberinburada