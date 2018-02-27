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Yanlışlıkla Şehir Merkezine İnen Geyik Kalabalıktan Korkunca Nehre Atladı

YANLIŞLIKLA ŞEHİR MERKEZİNE İNEN GEYİK KALABALIKTAN KORKUNCA NEHRE ATLADI

ABD'nin Kentucky eyaletinde yanlışlıkla kent merkezine inen bir geyik kalabalıktan korkunca nehre atladı. Vatandaşlar çığlıklar içinde izlerken o yüzerek uzaklaştı.

Tarih : 27 Şubat 2018, 12:10
Puan Ver : Yanlışlıkla Şehir Merkezine İnen Geyik Kalabalıktan Korkunca Nehre Atladı(5/10)1

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville şehrinde ilginç bir olay yaşandı. Yanlışlıkla kent merkezine inen bir geyik kalabalıktan korkunca nehre atladı. Vatandaşlar çığlıklar içinde izlerken o yüzerek uzaklaştı.

YANLIŞLIKLA ŞEHRE İNDİ

ABD'de yanlışlıkla kent merkezine inen bir geyik, insanları görünce paniğe kapıldı ve nehre atladı.

KORKUNCA NEHRE ATLADI, YÜZEREK UZAKLAŞTI

İnsanlar da o ana çığlıklar atarak şahitlik etti. Yüzmeye başlayan geyikse hızla bölgeden uzaklaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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