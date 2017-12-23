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Yanlışlıkla Yarı Çıplak Kadın Fotoğrafı Paylaşan Mali, Rezil Oldu
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Yanlışlıkla yarı çıplak kadın fotoğrafı paylaşan Mali, rezil oldu

YANLIŞLIKLA YARI ÇIPLAK KADIN FOTOĞRAFI PAYLAŞAN MALİ, REZİL OLDU

Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, Instagram'dan yanlışlıkla yarı çıplak kadın fotoğrafı paylaştı. Mali durumu fark edince hemen paylaşımı kaldırdı.

Tarih : 23 Aralık 2017, 01:40
Puan Ver : Yanlışlıkla Yarı Çıplak Kadın Fotoğrafı Paylaşan Mali, Rezil Oldu(8/10)4

Çapkınlıklarıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, bu sefer çok fena yakalandı. Instagram hesabının hikaye kısmından yanlışlıkla paylaştığı yarı çıplak kadın fotoğrafı olay oldu.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Sık sık kadınlarla görüntülenen Erbil, son olarak sevgili krizinde kız arkadaşının hamile olması günlerce konuşulmuştu.Sosyal medyadan paylaşımlara devam eden Mehmet Ali Erbil, yanlışlıkla üzerinde sadece iç çamaşırı olan kadının fotoğrafını paylaştı. Daha sonra da paylaşımı kaldırdı.

İşte o paylaşım:

Kaynak: Uçankuş

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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