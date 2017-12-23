Çapkınlıklarıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, bu sefer çok fena yakalandı. Instagram hesabının hikaye kısmından yanlışlıkla paylaştığı yarı çıplak kadın fotoğrafı olay oldu.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Sık sık kadınlarla görüntülenen Erbil, son olarak sevgili krizinde kız arkadaşının hamile olması günlerce konuşulmuştu.Sosyal medyadan paylaşımlara devam eden Mehmet Ali Erbil, yanlışlıkla üzerinde sadece iç çamaşırı olan kadının fotoğrafını paylaştı. Daha sonra da paylaşımı kaldırdı.

İşte o paylaşım:

Kaynak: Uçankuş

Kaynak: haberinburada