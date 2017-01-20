

Yapay zeka insanların yerini almamalı. Bu sözler Microsoft CEO'su Satya Nadella'ya ait. Nadella, yapay zeka teknolojilerinin amacının insanların yerini almak olmaması gerektiğini vurguladı.







Teknoloji dünyasının bu dönemde en çok konuşulan konularının başında yapay zeka geliyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri bu alanda yoğun çalışmalar ve büyük yatırımlar yapıyor. Microsoft da bunlardan biri. Ancak Microsoft, yapay zeka teknolojilerinin doğru amaçla kullanılması gerektiğini düşünüyor. Bu görüş Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın “Yapay zeka insanların yerini almamalı” sözlerinden de anlaşılıyor.



Sürücüsüz araçlardan hastalık teşhisine kadar birçok alanda kullanılan ve yakın gelecekte de kullanılmaya devam edecek olan yapay zekaların insanların tamamen yerini alıp almayacağı merak konusu. Microsoft CEO'su Nadella bu yönde bir amaç olmaması gerektiğini vurguluyor. Nadella'ya göre yapay zekanın amacı insanların vakitlerini daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak olmalı, onların tamamen yerini almak değil.



Bu yıl ve önümüzdeki yıl içinde yapay zeka konusunda çok büyük çalışmalar yapacaklarını belirten Nadella, geliştirdikleri ürünlerde hedeflerinin de insanların vaktini daha verimli kullanmasını sağlamak olduğunu dile getirdi. Nadella ayrıca yapay zeka teknolojilerini tüm geliştiriciler ve girişimciler için kullanılabilir hale getireceklerini belirterek bu imkanlardan herkesin faydalanabilmesi gerektiğini belirtti.



Microsoft bu yönde bir duruş sergilerken dünyanın başka köşelerinde buna taban tabana zıt durumlar da yaşanıyor. Örneğin Foxconn, Çin'in Kunshan kentindeki fabrikasında 60 bin işçiyi yapay zekayla yönetilen robotlarla değiştirdi. Şirket bu yolla hem daha verimli bir üretim yapıldığını hem de üretim masraflarının önemli ölçüde azaltıldığını söylüyor. Görülen o ki yapay zeka teknolojileri beraberinde etik tartışmalarını da getirecek.



Galaxy S8 model numaraları sızdı!