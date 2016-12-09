Yapay zeka tehlikeli mi? İnsanoğlunun son dönemde kendisine sıkça sorduğu bir soru bu? Bu soruya bir yanıt da bu sefer Facebook'tan geldi.



Yapay zeka tehlikeli mi? İnsanoğlunun son dönemde kendisine sıkça sorduğu bir soru bu? Bu soruya bir yanıt da bu sefer Facebook'tan geldi.



Son dönemin popüler dizisi Westworld'ü seyrediyorsanız ve bilim kurgu yapımlarını takip ediyorsanız, yapay zeka tehlikeli mi, diye kendinize soruyor olabilirsiniz. Hele ki Stephen Hawking gibi bilim insanlarının yapay zeka için “insanlığın sonunu getirebilir” şeklinde açıklamaları daha da endişelenmenize neden olabilir.



Teknoloji dünyasının devleri ise yapay zeka konusunda çok daha iyimser. Google'ın yapay zeka çalışmalarına öncelik verdiği bilinirken, Elon Musk gibi isimler de yapay zeka üzerine çalışmalar başlatmış durumda. Facebook ise Facebook AI Research ya da kısa adıyla FAIR adını verdiği grupla bu alanda çalışmalar yürütüyor.







FAIR grubu yapay zeka konusu üzerinde dönen spekülasyonları dağıtmak ve insanları bu konuda eğitmek için bir program başlattı. Facebook bu programda kendi yürüttüğü yapay zeka çalışmaları ve ardındaki teknoloji hakkında bilgiler veriyor.



Facebook yapay zekayı daha çok kullanıcıların hangi paylaşımları görüp görmeyeceği, sahte haberlerin tespiti gibi konular için kullanıyor. FAIR grubunun başındaki isim olan Yann LeCun, yapay zeka konusunda insanların sakin olması gerektiğini söylerken, yapay zekanın büyülü ve ulaşılmaz bir şey olmadığını belirterek esprili bir dille “Ama biz öyleymiş gibi göstermeye çalışıyoruz.” dedi.



Facebook'un yakın gelecekte çok daha fazla servisine yapay zekayı entegre etmesi bekleniyor.



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