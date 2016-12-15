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yapılandırılmış borcunu peşin ödeyeceklere yeni fırsat

YAPILANDIRILMIŞ BORCUNU PEŞİN ÖDEYECEKLERE YENİ FIRSAT

Yapılandırmaya ilişkin kanundan peşin ödeme tercihiyle yararlanmak üzere başvuran mükellefler, 2 Ocak 2017 tarihine kadar ödemelerini yapabilecekler.

Tarih : 15 Aralık 2016, 14:25
Puan Ver : Yapılandırılmış Borcunu Peşin Ödeyeceklere Yeni Fırsat(8/10)8


Borç yapılandırmasına ilişkin kanundan peşin ödeme tercihiyle yararlanmak üzere başvuran ancak 30 Kasım itibarıyla ödemelerini yapmamış mükellefler, 2 Ocak 2017 tarihine kadar ödemelerini gerçekleştirebilecekler.



Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların peşin ödeme süresi ile taksitli ödemeyi tercih edenler için ilk taksit ödeme süresinin 30 Kasım'da sona erdiği hatırlatıldı.



Açıklamada, söz konusu kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve peşin ödemeyi tercih eden mükelleflerden 30 Kasım'a kadar ödemelerini yapmamış olanların, 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dahil) gününe kadar peşin ödenecek tutarları yüzde 1,40 oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla ödeyebilecekleri bildirildi.



 



kaynak:aa








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