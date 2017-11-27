YAPIMCIYA ÇALIŞMA SAATLERİMİZİ AZALT, ÇOCUK YAPACAĞIZ DEDİLER
Eşi Halit Ergenç ile başrol oynayan Bergüzar Korel, çalışma saatlerinden yakındı. Korel, "Yapımcıdan çalışma saatlerimin azaltılmasını istedim, 2. çocuk olacak." dedi.
Kanal D'nin başarılı dizisi 'Vatanım Sensin'de eşi Halit Ergenç ile başrolü paylaşan Bergüzar Korel, 2. kez anne olmak istediğini söyledi.
"YAPIMCIDAN ÇALIŞMA SÜREMİN AZALTILMASINI İSTEDİM"
Begüzar Korel, bu işten sonra uzun süre dizi yapmayacağını söyleyip "Yapımcıdan çalışma süremin azaltılmasını istedim. Aynı evden 2 kişi çalışıyoruz. Ben de evin annesi olduğum için bunu istedim. Oğlum Ali ile daha fazla vakit geçirmem gerekiyor." ifadelerinde bulundu.
İKİNCİ BEBEĞİ İSTİYORLARMIŞ
Oyuncu "Eşiniz Halit Ergenç ile ikinci bebeği düşündüğünüz doğru mu?" sorusuna cevap verdi:"Allah nasip ederse olacak. Ali de kardeş istiyor. Aradaki yaş farkını açmayı düşünmüyoruz. Tabii ki işlerimizi yoluna koyduktan sonra" dedi.
Kaynak: haberinburada
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