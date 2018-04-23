"Hayır demek ne mümkün, tabii ki evet" yanıtı nedeniyle memurun nikahını kıymadığı gelin, "Amacım şaka yapmaktı" dedi, damat ise memura tepki gösterdi: 15 dakika dil döktük, ikna olmadı.

Muğla Turgutlu'da yaşayan Hatice Koşman ile Turgut Dinçer Güneri, 9 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak için önceki gün nikah masasına oturdu. En mutlu gününü espriyle renklendirmek isteyen gelin Koşman, memurun "Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna "Hayır demek ne mümkün, tabii ki evet" yanıtını verdi. Ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı ve Turgutlu Belediyesinde görevli nikah memuru Ali Akça nikahı iptal etti. Tüm ikna çabalarına rağmen kararından dönmeyince de talihsiz çift baba evlerine döndü.

DAMAT: YAPTIĞIMIZ MASRAFLAR DA BOŞA GİTTİ

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, olayın şokunu atlatmaya çalışan damat Turgut Dinçer Güneri, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Hatice yol boyunca bir sürpriz yapmak istediğini söyledi. Youtube'dan videolar izlemişti, gittiği birkaç nikahta da böyle yanıtlar verildiğini görmüş. Ancak memur nikahı iptal etti. Uzun bir metinden oluşan nikah kıyma prosedürünü gösterdi ama okuyamadık.

Ben yanıt vermeden bitti. Kendisi çok sertti, 'Hayır'la ilgili bir kelime geçtiğinde nikahın kıyılamayacağını söyledi. 50-60 davetli vardı, akrabalarımız araya girdi ama ikna olmadı. 15 dakika boyunca dil döktük. Salı günü tekrar nikah tarihi alacağız. Yaptığımız masraflar da boşa gitti."

"MORALİM ÇOK BOZUK, BEN ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞTİM"

Yaptığı şaka sonrası pişman olan gelin Hatice Koşman ise yaşananlarla ilgili "Moralim çok bozuk, ben şaka yapmak istemiştim. Yeniden tarih alacağız. Tabii ki böyle bir şaka yapmayacağım" dedi

"AĞIZDAN ÇIKAN İLK KELİMEYE BAKARIZ"

Çiftin nikahını iptal eden Turgutlu Belediyesi Nikah Memuru Ali Akça, kanunlar çerçevesinde nikah kıydıklarını belirterek kararının gerekçesini şöyle açıkladı: "Olmaması gerekiyordu, hoş değildi. Biz çiftlerin ağzından çıkan ilk kelimeye bakarız. nikah masasına 'Hayır' demek için gelinmez. Sonrasında bin defa da 'Evet' deseniz bizim için değişmez. Biz hakimler gibi karar veriyoruz. Çiftlerin vereceği cevap kısa ve net olmalı. Benim de böyle bir şey ilk kez başıma geliyor, 6 yıldır nikah kıyıyorum. Duruma üzülmedim, pişman değilim. Üzülen taraf onlar oldu, kanun hükmünü sordum ben. Eşim ve akrabalarım da arkamda, onlar da basından duymuşlar. Kanunu yerine getirdim, çiftler nikah masasında şaka yapmasın."

Kaynak: haberinburada