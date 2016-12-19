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YARALANAN ASKERLER, PATLAMADAN BEŞ DAKİKA ÖNCE SELFİE ÇEKMİŞ


YARALANAN ASKERLER, PATLAMADAN BEŞ DAKİKA ÖNCE SELFİE ÇEKMİŞ
Tarih : 19 Aralık 2016, 09:30
Puan Ver : Yaralanan Askerler, Patlamadan Beş Dakika Önce Selfie Çekmiş(6/10)4


Vatan'dan Esra Can Sinav ve Dilay Aydın'ın haberine göre, saldırı öncesi 08.43'te otobüste çekilen selfiede askerlerin çarşı izni öncesi birlikte kameraya gülümsedikleri görülüyor. Fotoğrafa poz veren askerlerin tamamı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Ancak fotoğraf, bombalı saldırının hedefi olan otobüste çok sayıda er ve erbaşın bulunduğunu gösteriyor.



Fotoğrafı, Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden 26 yaşındaki er Halit Kapullu çekmişti.

Tedavileri devam ediyor



Terhisine tam 33 gün kalan Bilişim Teknolojileri öğretmeni Kapullu, hastane odasından fotoğraflarını da sosyal medyadaki hesabından “Fotoğrafı 08.43'te paylaşmışım, iki dakika sonra patlama oldu. Alacak nefesimiz varmış. Rabbim şehitlerimizi yanına aldı” notuyla paylaştı.



Aynı karede yer alan diğer askerler Kocaali Salihspor'da futbolcu olan İlker Bal, bilişim öğretmeni Gökhan Keskin, Hakan Şimşek Yakar ve Hamza Şolt'un Kayseri Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.



Kayseri'de Erciyes Üniversitesi önünde cumartesi sabahı Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan er ve erbaşları taşıyan halk otobüsü bombalı bir aracın hedefi olmuştu. Saldırıda 14 asker hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Saldırı, bir hafta önce Beşiktaş'ta gerçekleşen ve 44 yurttaşın hayatını kaybettiği çifte saldırının ardından büyük öfke yarattı.



Ancak Kayseri'de protesto yürüyüşü yapan yurttaşlardan bir grup, önce HDP il binasını basarak çatıyı ateşe verirken, CHP, EMEP ve DİSK'e de saldırdı. Saldırılar, tüm Türkiye'de tepkiyle karşılanırken, kutuplaşma ortamını da gitgide körüklüyor.





 



kaynak:diken








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