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Yaralı Haldeki Filistinli'yi Öldüren İsrail Askeri Serbest Bırakıldı
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Yaralı Haldeki Filistinli'yi Öldüren İsrail Askeri Serbest Bırakıldı

YARALI HALDEKİ FİLİSTİNLİ'Yİ ÖLDÜREN İSRAİL ASKERİ SERBEST BIRAKILDI

Filistin'de yaralı bir genci yerde yatarken infaz eden ve 18 ay hapis cezasına çarptırılan İsrail askeri Elor Azaria'nın cezasını ev hapsi olarak çekmesine karar verildi.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 17:30
Puan Ver : Yaralı Haldeki Filistinli'yi Öldüren İsrail Askeri Serbest Bırakıldı(9/10)5

Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaralı haldeki Filistinli Abdul Fetih El Şerif'i vurarak öldüren ve suçlu bulunarak 18 ay hapis cezasına çarptırılan İsrail askeri Elor Azaria'nın, ev hapsine gönderilmek üzere geçici olarak serbest bırakılmasına karar verildi.

ASKERİ ÜSTE TUTULACAK

Askeri savcılık da üç yıllık zorunlu askerlik görevini 20 Temmuz'da tamamlayacak Azaria'nın, ev hapsinin başlayacağı 30 Temmuz'a kadar açık bir askeri üste tutulmasına onay verdi.

İBADET ETMEK İÇİN DIŞARI ÇIKABİLİECEK

Mahkeme emrine göre, Azaria, Şabat günleri ailesiyle birlikte ibadetini etmenin haricinde dışarı çıkmasına izin verilmeyen tam ev hapsinde tutulacak. Ancak Azaria'nın avukatı Yoram Sheftel ise müvekkilinin gündüzleri dışarı çıkmasını talep etti.

Azaria, gözaltına alındığı Mart 2016'dan bu yana askeri nezarette tutuluyordu.

Kaynak: Sputnik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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