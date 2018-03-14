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YARGI ÇİFTLİK BANK'LA İLGİ HAREKETE GEÇTİ!


Yargı Çiftlik Bank'la ilgi harekete geçti!
Tarih : 14 Mart 2018, 19:30
Puan Ver : Yargı Çiftlik Bank'la İlgi Harekete Geçti!(7/10)3

Bursa'nın İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Çiftlik Bank ile ilgili "nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

12 MART'TA NİTELİKLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme katılımcı olarak para yatıran 20 müştekinin yapmış olduğu başvurular neticesinde 12 Mart tarihinde nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarından soruşturma başlatılmıştır." bilgisi verildi.

"EL KOYMA İŞLEMİ BAŞLATILDI"

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Bu kapsamda, ilgili şirketin İnegöl'de bulunan işletmelerinde 13 Mart tarihinde arama ve el koyma işlemlerine başlanmıştır. Başsavcılığımızca şirketin mal varlığını üçüncü şahıslara devir ve temlik yoluyla kaçırmasının önlenmesi maksadıyla gerekli tedbirler alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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