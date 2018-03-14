YARGI ÇİFTLİK BANK'LA İLGİ HAREKETE GEÇTİ!
Bursa'nın İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Çiftlik Bank ile ilgili "nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından soruşturma başlatıldı.
12 MART'TA NİTELİKLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme katılımcı olarak para yatıran 20 müştekinin yapmış olduğu başvurular neticesinde 12 Mart tarihinde nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarından soruşturma başlatılmıştır." bilgisi verildi.
"EL KOYMA İŞLEMİ BAŞLATILDI"
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Bu kapsamda, ilgili şirketin İnegöl'de bulunan işletmelerinde 13 Mart tarihinde arama ve el koyma işlemlerine başlanmıştır. Başsavcılığımızca şirketin mal varlığını üçüncü şahıslara devir ve temlik yoluyla kaçırmasının önlenmesi maksadıyla gerekli tedbirler alınmıştır.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Eski Tv Sunucusu, Trump'ın Yeni Başdanışmanı Oldu
- 511 Milyonla Ortadan Kaybolmuştu! Çiftlikbank'ın Ceo'su Rapçı Çıktı
- Hdp'li Vekile Meclis'te Tokat Gibi Cevap: Savaş Değil Terörle Mücadele
- Helin'i Acımadan Katleden Cani, Mahkemede Gülerek Savunma Yaptı
- Amasya Şehidini Uğurladı! Cenaze Törenine Binlerce Kişi Katıldı
EKONOMİ HABERLERİ
- 85 Bin Kişiye Amerika'da Çalışma Fırsatı! Başvurular Başladı
- Akdeniz'de Gerilimini Düşürecek Açıklama: Türkiye İle Temas Halindeyiz
- Toys R Us 106 Mağazasını Daha Kapatıyor
- Schengen Vizesi Başvurularının Sonuçlandırılması 10 Güne İniyor
- Çiftlik Bank'ın Sahibine Darbe: Yöneticisi Yakalandı, Eşi Teslim Oldu
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yarısını İçtiği Enerji İçeceği Kutusundan Ölü Fare Çıktı
- 11 Yaşındaki Akrabasını Cinsel İlişkiye Zorlayan Kadın 50 Yıl Hapis Cezası Aldı
- Plajda Fotoğraf Çektiren Kadının Üzerinden Jet-Ski Geçti
- Hayatını Bilime Adayan Hawking'in Son Hayaline Ömrü Yetmedi
- Sevgilisinin Çılgın Doğum Günü Sürprizini Görünce Ne Yapacağını Şaşırdı: Delirdin Mi Sen?
Bu Haberle İlgili Yorumlar