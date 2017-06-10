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yargıtay, çalışanın rakip firmaya geçmesini haksız rekabet olarak saymadı

YARGITAY, ÇALIŞANIN RAKİP FİRMAYA GEÇMESİNİ HAKSIZ REKABET OLARAK SAYMADI

İstanbul'da bir şirkette çalışan kişi, iş yerinden ayrılıp aynı sektörde faaliyet gösteren bir firma kurdu.

Tarih : 10 Haziran 2017, 16:15
Puan Ver : Yargıtay, Çalışanın Rakip Firmaya Geçmesini Haksız Rekabet Olarak Saymadı(6/10)5


İstanbul'da bir şirkette çalışan kişi, iş yerinden ayrılıp aynı sektörde faaliyet gösteren bir firma kurdu. Bir süre sonra eski iş yerindeki personellerden bazıları da işten ayrılıp yeni firmaya geçti. Yargıtay bir yerde çalışırken rakip firmaya geçmenin haksız rekabet olmayacağını açıkladı.



İşçilerinin ayartıldığını, haksız rekabete uğradığını öne süren eski işyeri sahibi ise İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Davacı patron, davalı şirkete geçen çalışanlarının ticari sırlarına vakıf olduğunu ve bu ticari sırların şirketi aleyhine kullanıldığını ileri sürdü.



Eski iş yerinden personel ayartmakla itham edilen davalı şirket sahibi ise eski mesai arkadaşlarının iş yerinden ayrıldıktan sonra kendi firmasında işe başladıklarına dikkat çekti.



SOLUĞU YARGITAY'DA ALDI



Mahkeme, işten ayrılan çalışanların davalı şirkete geçmiş olmalarının haksız rekabet teşkil etmeyeceğine hükmetti. Davanın reddilmesiyle sarsılan patron bu kez soluğu Yargıtay'da aldı.



 



kaynak:sabah








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