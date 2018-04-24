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Yargıtay noktayı koydu: Çalınan altınları site yönetimi öder

YARGITAY NOKTAYI KOYDU: ÇALINAN ALTINLARI SİTE YÖNETİMİ ÖDER

Evine giren hırsız tarafından altınları çalınan ev sahibi, olayda yeterli tedbiri almayan site yönetimini sorumlu tuttu. Mahkemenin verdiği "altınların parasını site yönetimi ödemeli" kararını Yargıtay da onadı.

Tarih : 24 Nisan 2018, 17:50
Puan Ver : Yargıtay Noktayı Koydu: Çalınan Altınları Site Yönetimi Öder(7/10)3

Evine giren kimliği belirsiz hırsızın altınlarını çaldığı ev sahibi, olayda yeterli tedbiri almayan site yönetimini sorumlu tuttu. Mahkemenin verdiği 'altınların parasını site yönetimi ödemeli' kararı Yargıtay'ca da onandı. Emsal nitelikteki kararla, site içerisinde yeterli güvenlik önlemi almayan site yönetimi hırsızlık mağduru vatandaşın zararını ödeyecek.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Milyonları ilgilendiren mahkeme kararı, İstanbul'da yaşanılan bir hırsızlık olayı sonrası geldi. Evine giren kimliği belirsiz hırsızın altınlarını çaldığı vatandaş büyük şok yaşadı. Olaydan site yönetimini ve sitenin güvenliğini sağlayan şirketi sorumlu tutan mağdur vatandaş, Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi'ne tazminat davası açtı. Hırsızlık mağduru vatandaş, site yönetimi ve güvenlik şirketinden 51 bin 915 lira maddi, 5 bin lira da manevi tazminat talep etti.

HEM MAHKEME HEM YARGITAY EV SAHİBİNİ HAKLI BULDU

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, davalılar ise davanın reddini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, maddi tazminat talebinin kabulüne, manevi tazminat isteğinin ise reddine karar verdi. Karar davalılar tarafından temyiz edildi. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Mahkeme kararının onandığı yüksek mahkemenin içtihat metninde, hırsızlık olayının yeterli güvenlik önlemlerinin alınmamasından kaynaklandığı hatırlatıldı. Emsal kararla birlikte, sitedeki dairelerden meydana gelen hırsızlık olaylarında gerekli tedbiri almayan yöneticiler sorumlu olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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