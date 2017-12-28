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Yargıtay ve Danıştay Üyelerinin ve Ailelerinin Sağlık Giderlerini Devlet Karşılayacak

YARGITAY VE DANIŞTAY ÜYELERİNİN VE AİLELERİNİN SAĞLIK GİDERLERİNİ DEVLET KARŞILAYACAK

Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile bu kurumlardan emekli olanların aileleri de dahil yurt içinde ve yurt dışındaki sağlık giderleri devlet tarafından karşılanacak.

Tarih : 28 Aralık 2017, 13:10
Puan Ver : Yargıtay Ve Danıştay Üyelerinin Ve Ailelerinin Sağlık Giderlerini Devlet Karşılayacak(5/10)1

AK Parti hükümeti tarafından son yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname'den (KHK) Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile emeklilerine 'Yılbaşı piyangosu' gibi düzenleme çıktı. İki yüksek yargı kurumu üyeleri, emeklileri ve ailelerinin yurtiçinde ve dışındaki her türlü sağlık giderleri, aynen milletvekilleri gibi devletçe karşılanacak. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; KHK ile Yargıtay ve Danıştay üyelerine getirilen sağlık düzenlemesi şöyle:

BÜTÇEDEN ÖDENECEK

"Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile bunların emeklileri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Danıştay bütçesinden ödenir. Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Yargıtay bütçesinden ödenir."

"BUNUN ADI RÜŞVETTİR"

KHK ile Danıştay ve Yargıtay'a atfen yapılan düzenleme tepkilere de neden oldu. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, düzenlemeye karşı çıktı. Emir, "Yargıda son sürat kadrolaşma devam ederken bu düzenleme bir hak değil, açık ve tartışmasız rüşvettir. Yargı mensupları arasında ayrım yapmak, hatta 'sosyal devlet' ilkesini eşitlik açısından yok etmektir. Düzenlemede, milletvekillerinin de aynı haktan yararlandığına atıf yapılması ise uygulamanın milletvekilleri üzerinden tartışılmasını sağlamak amaçlıdır. Gelin bu hakkı milletvekilleri, bakanlar ve cumhurbaşkanları için de kaldıralım" dedi.

13 BİN 500 KİŞİ FAYDALANIYOR

TBMM'nin sağlık giderlerinden milletvekili, bakan ile eski üyeler ve bakmakla yükümlü oldukları 13 bin 500 kişi faydalanıyor. Meclis, son olarak implant düzenlemesini genişletmeyi tartışıyor. Halen 8 implant ücreti karşılanırken, bu sayının 12'ye çıkarılması üzerinde duruluyor. TBMM üyeleri, emeklileri ile ailelerinin her tür sağlık gideri Meclis bütçesinden karşılanıyor, hiçbir ücret alınmıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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