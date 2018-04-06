YARI ÇIPLAK HAVAALANINA DALDI, ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
Meksika'da bir havalimanına iç çamaşırıyla gelen kadın, gören herkesi şoke etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi
Meksika'da bir havalimanında yolcu, iç çamaşırlarıyla sıra bekledi. Çevredeki şaşkın bakışları umursamayan kadına bir süre sonra güvenlik güçleri müdahale etti. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.
İÇ ÇAMAŞIRI İLE GEZEN KADIN MERAK KONUSU OLDU
Meksika'daki sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça paylaşılan videodaki kadının kim olduğu ise merak konusu oldu.
Videoda, kadının etrafındaki çok sayıda insan olay karşısındaki ilginç tepkiler verdi.
Kaynak: haberinburada
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