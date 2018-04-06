Yarı Çıplak Havaalanına Daldı, Ortalığı Birbirine Kattı
Uber'in Çaresiz Bıraktığı Taksiciler İntihar Etmeye Başladı
Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague'deki Rakibi Belli Oldu
Leipzig'e Tek Gol Yetti
Gol Düellosunda Kazanan Lazio!
Atletico Madrid, İlk Yarıda İşi Bitirdi
Anadolu Efes, Thy Euroleague'e Galibiyetle Veda Etti
Yol Ortasında Duran Kesik Ayak Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi
Reza Zarrab'ın Rüşvet Verdiği Gardiyan Tutuklandı
İspanya'da Enes Ünal'a Büyük Onur!
Galatasaray'dan Büyük Başarı!
Pkk'lılar Polisle Çatışıp Avrupa Konseyi'ni Bastı!
Durakta Tanıştığı Kadını Cinsel İlişki Sırasında Boğdu
Arsenal, Cska Moskova'yı 4-1'le Geçti
Dünyaca Ünlü Yıldıza Hapis Cezası Verildi
Bursaspor Başkanı Acı Gerçeği Açıkladı: Puan Silmeler Başlayacak
Yılmaz Vural Yeni Takımı İle İlk İdmanına Çıktı
Son Dakika! İran'da Düşen Jetin Uçuş Veri Kaydedicisi Bulundu
Fenerbahçe Doğuş, Unicaja Malaga'ya 99-91 Mağlup Oldu
Boston Celtics Forması Giyen Kyrie Irving Sezonu Kapattı

Yarı çıplak havaalanına daldı, ortalığı birbirine kattı

YARI ÇIPLAK HAVAALANINA DALDI, ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Meksika'da bir havalimanına iç çamaşırıyla gelen kadın, gören herkesi şoke etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi

Tarih : 06 Nisan 2018, 03:20
Puan Ver : Yarı Çıplak Havaalanına Daldı, Ortalığı Birbirine Kattı(9/10)5

Meksika'da bir havalimanında yolcu, iç çamaşırlarıyla sıra bekledi. Çevredeki şaşkın bakışları umursamayan kadına bir süre sonra güvenlik güçleri müdahale etti. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İÇ ÇAMAŞIRI İLE GEZEN KADIN MERAK KONUSU OLDU

Meksika'daki sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça paylaşılan videodaki kadının kim olduğu ise merak konusu oldu.

Videoda, kadının etrafındaki çok sayıda insan olay karşısındaki ilginç tepkiler verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yarı  Çıplak  Havaalanına  Daldı  Ortalığı  Birbirine  Kattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER