YARIDA KALAN DERBİYİ YÖNETECEK HAKEM BELLİ OLDU!
Ziraat Türkiye Kupasında oynanması gereken Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Mete Kalkavan yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında yarıda kalan ve 3 Mayıs Perşembe günü oynanması planlanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını yönetecek hakem açıklandı.
Ülker Stadyumu'ndaki mücadele çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmış ve hakem Mete Kalkavan maçı tatil etme kararı almıştı.
TFF'nin yaptığı açıklamaya göre 57. dakikadan itibaren devam etmesi planlanan maçı yine hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği duyuruldu.
İŞTE METE KALKAVAN'IN YARDIMCILARI
Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar ve Suat Arslanboğa yapacak.
Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile maça çıkmama kararı aldığını bildirmişti.
Kaynak: haberinburada
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