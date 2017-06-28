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yarım litre süt, 5 kilogram ete bedel

YARIM LİTRE SÜT, 5 KİLOGRAM ETE BEDEL

Balıkesir Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Reyhan İrkin yarım litre sütün içinde barındırdığı kalsiyum miktarını açıkladı

Tarih : 28 Haziran 2017, 09:26
Puan Ver : Yarım Litre Süt, 5 Kilogram Ete Bedel(6/10)5


Doç. Dr. İrkin: "İhtiyaç duyulan kalsiyum için yarım litre süt yerine 5 kilogram et, 1,5 kilogram havuç, 6 kilogram patates, 8,5 kilogram elma veya 2,5 kilogram ekmek tüketilmesi gerekir ancak bu mümkün değil. Hem sindirilebilirlik hem de tüketilebilirlik açısından süt daha iyi bir kaynak"- "Günlük olarak bir kişinin alması gereken kalsiyum miktarı büyüme çağı, emzirme ve gebelik dönemi hariç yaklaşık 800 miligram. Yarım litre sütte de 500-625 miligram kalsiyum bulunuyor"



Günlük olarak ihtiyaç duyulan kalsiyum için tüketilmesi gereken yarım litre sütün, bu mineral açısından 5 kilogram ete, 6 kilogram patatese, 8,5 kilogram elmaya bedel olduğu belirtildi.



Dr. İrkin, 1 yaşından itibaren insan için gerekli günlük kalsiyum miktarının yarım litre sütle karşılanabileceğini söyledi.İrkin, sütten alınan kalsiyumun diğer gıdalardan alınanlara göre daha sağlıklı, sindiriminin de daha kolay olduğunu belirterek, bir insan için gerekli kalsiyum için günde 2 bardak inek sütünün yeterli olacağını ifade etti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Yarım  Litre  Süt  5  Kilogram  Ete  Bedel    haber

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