YARIM TONLUK MARMARA CANAVARI! GÖREN TELEFONA SARILDI
Lüleburgaz'da balıkçı tezgahında sergilenen 4 metre 80 santimetre uzunluğunda ve yarım ton ağırlığındaki köpek balığını gören telefona sarıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir balıkçı tezgahında sergilenen 4 metre 80 santimetre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığındaki köpek balığı görenlerin dikkatini çekiyor.
MARMARA'DA YAKALANDI, VATANDAŞLAR BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİ
Marmara Denizi'nde yakalanan camgöz cinsi köpek balığı, teşhir amaçlı bir balıkçı tezgahında sergileniyor.
Köpek balığını gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken balığı yakından inceleyerek, cep telefonları ile fotoğraf çekti.
"40 YILDIR BALIKÇIYIM, İLK KEZ TEZGAHIMA GELDİ"
Balıkçı Sami Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 45 yıldır balıkçılık yaptığını ilk kez böyle büyük bir köpek balığını tezgahına getirdiğini söyledi.
Köpek balığının tezgahında ilgi çektiğini anlatan Küçük, bu kadar ilgiyi kendisinin de beklemediğini belirtti.
4 METRE 80 CM BOYUNDA, YARIM TON AĞIRLIĞINDA
İlgiden memnun olduklarını ifade eden Küçük, "Camgöz köpek balığı müşterilerim tarafından özel olarak talep edilen bir balık. Tekirdağ'da yakalandı. Boyu 4 metre 80 santimetre olan köpek balığı 500 kilogram ağırlığında. Sergiledikten sonra kesip kilosunu 15 liradan satacağız." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İkisi Kardeş, 3 Kişi Kömür Çıkartılan Su Dolu Kuyuya Düştü
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar