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Yarım tonluk Marmara canavarı! Gören telefona sarıldı

YARIM TONLUK MARMARA CANAVARI! GÖREN TELEFONA SARILDI

Lüleburgaz'da balıkçı tezgahında sergilenen 4 metre 80 santimetre uzunluğunda ve yarım ton ağırlığındaki köpek balığını gören telefona sarıldı.

Tarih : 25 Kasım 2017, 14:30
Puan Ver : Yarım Tonluk Marmara Canavarı! Gören Telefona Sarıldı(7/10)3

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir balıkçı tezgahında sergilenen 4 metre 80 santimetre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığındaki köpek balığı görenlerin dikkatini çekiyor.

MARMARA'DA YAKALANDI, VATANDAŞLAR BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİ

Marmara Denizi'nde yakalanan camgöz cinsi köpek balığı, teşhir amaçlı bir balıkçı tezgahında sergileniyor.

Köpek balığını gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken balığı yakından inceleyerek, cep telefonları ile fotoğraf çekti.

"40 YILDIR BALIKÇIYIM, İLK KEZ TEZGAHIMA GELDİ"

Balıkçı Sami Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 45 yıldır balıkçılık yaptığını ilk kez böyle büyük bir köpek balığını tezgahına getirdiğini söyledi.

Köpek balığının tezgahında ilgi çektiğini anlatan Küçük, bu kadar ilgiyi kendisinin de beklemediğini belirtti.

4 METRE 80 CM BOYUNDA, YARIM TON AĞIRLIĞINDA

İlgiden memnun olduklarını ifade eden Küçük, "Camgöz köpek balığı müşterilerim tarafından özel olarak talep edilen bir balık. Tekirdağ'da yakalandı. Boyu 4 metre 80 santimetre olan köpek balığı 500 kilogram ağırlığında. Sergiledikten sonra kesip kilosunu 15 liradan satacağız." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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