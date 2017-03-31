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yarın sandık başına gidiyorlar

YARIN SANDIK BAŞINA GİDİYORLAR

ABD'de yaşayan Türkler, anayasa değişikliği için yapılacak referandumda oy kullanmak için yarın sandık başına gidecek.

Tarih : 31 Mart 2017, 12:32
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Geçen seçimlerde olduğu gibi bu seçimler de iki hafta sonunu içerisine alacak şekilde belirlendi. Oy kullanma işlemi 1 Nisan Cumartesi günü başlayacak, 9 Nisan Pazar günü ise sona erecek.


Amerika genelinde Türkler yedi ayrı resmi temsilcilikte kurulacak sandıklarda oy kullanacak. Bu temsilcilikler ise Washington DC Büyükelçiliği, New York, Boston, Miami, Los Angeles, Chicago ve Houston Başkonsolosluklarından oluşuyor.


 


 


kaynak:objektifhaber







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