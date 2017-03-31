ABD'de yaşayan Türkler, anayasa değişikliği için yapılacak referandumda oy kullanmak için yarın sandık başına gidecek.



Geçen seçimlerde olduğu gibi bu seçimler de iki hafta sonunu içerisine alacak şekilde belirlendi. Oy kullanma işlemi 1 Nisan Cumartesi günü başlayacak, 9 Nisan Pazar günü ise sona erecek.



Amerika genelinde Türkler yedi ayrı resmi temsilcilikte kurulacak sandıklarda oy kullanacak. Bu temsilcilikler ise Washington DC Büyükelçiliği, New York, Boston, Miami, Los Angeles, Chicago ve Houston Başkonsolosluklarından oluşuyor.







