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yarış lastiklerinde türkiye imzası

YARIŞ LASTİKLERİNDE TÜRKİYE İMZASI

2015'te lastik sektöründe ilk kez Ar-Ge merkezi seçilen TP Endüstriyel Lastikler'in ardından Pirelli Otomobil Lastikleri de Ar-Ge merkezi unvanına layık görüldü.

Tarih : 16 Haziran 2017, 09:56
Puan Ver : Yarış Lastiklerinde Türkiye İmzası(6/10)7




 Böylece Türkiye'de 497 Ar-Ge merkezi arasında lastik sektöründeki Ar-Ge merkezi ikiye çıktı. 2007'de hayata geçirilen Ar-Ge departmanı, ilk olarak Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) lastiklerini İzmit Fabrikası'nda geliştirdi.




Yarış lastiklerinde yeni projelerin de devreye alınmasıyla birlikte yeni bir üretim tesisi olan Motorsport bölümü kuruldu. Motor sporları lastiklerinin gelişmesinde ve Türkiye'de üretilmesinde etkin rol oynayan Ar-Ge merkezinde 59 kişi çalışıyor. Pirelli, yılda 300 binden fazla motor sporları lastiği üretiyor. Pirelli Otomobil Lastikleri CEO'su Gian Paolo Gatti Comini, "Türkiye'nin güçlü ekonomisine, insan kaynağına ve potansiyeline çok güveniyoruz. Türkiye bu konuda hiçbir zaman bizi yanıltmıyor. Bu insan kaynağının bize verdiği katkı ile Türkiye'de sadece lastik değil, bilgi de üretiyoruz" dedi.


 


 


 


kaynak:sabah









Etiketler: Yarış  Lastiklerinde  Türkiye  İmzası    haber

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