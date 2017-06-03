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İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi Akçayoğlu, "İstanbul Yeni Havalimanı Türkiye'nin yanı sıra dünya havacılık ve ulaşım sektörüne de çok büyük bir katkı sağlayacak." dedi

Tarih : 03 Haziran 2017, 13:57
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İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, İstanbul Yeni Havalimanı'nın Türkiye'nin yanı sıra dünya havacılık ve ulaşım sektörüne çok büyük bir katkı sağlayacağını ifade ederek, "Bizim havalimanımıza birçok hava yolu şirketinin başvuru yapacağına eminiz. Dünya yolcularının da bilet fiyatlarının ucuzlamasına sebep olacağız." dedi.




Akçayoğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2017 Yıllık Zirvesinde değerlendirmelerde bulundu.




Türkiye'nin coğrafik konumundan dolayı rekabet avantajına sahip olduğunu dile getiren Akçayoğlu, "Bu da Türkiye'yi taşıma, ulaşım anlamında çok rekabetçi kılıyor. Bunu enerji kesişim noktası olmaktan tutun ulaşımın diğer bütün alanlarına dahil edebiliriz"” dedi.




Havacılıkla ilgili olarak Türkiye'nin son 15 yılda büyük bir gelişme gösterdiğinin altını çizen Akçayoğlu, özellikle Ulaştırma Bakanlığının yürüttüğü ‘herkes uçacak' programı ve açılan hava alanları sayesinde yolcu sayısının artış gösterdiğini ifade etti.



 



kaynak:habertürk












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